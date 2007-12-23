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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۹:۰۹

294 قبضه سلاح در آذربایجان غربی کشف شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس امنیت آذربایجان غربی از کشف 294 قبضه انواع سلاح در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ خیبر تیبا، عصر امروز در نشستی خبری افزود: از این تعداد سلاح، 154 سلاح جنگی و بقیه اسلحه های شکاری بودند.

وی با اشاره به طرح مبارزه با قاچاق اسلحه در 10 روز گذشته ادامه داد: در راستای این طرح همچنین یک هزار و 365 تیر فشنگ از قاچاقچیان کشف و 193 نفر در این زمینه دستگیر شدند.

وی میزان کشفیات سلاح در طول 9 ماهه گذشته را یک هزار و 265 قبضه عنوان کرد.

سرهنگ تیبا با اشاره به اجرای طرح انسداد نوار مرزی در راستای کنترل قاچاق در استان افزود: از زمان اجرای این طرح تاکنون، ورود سلاح در مرزهای استان 49 درصد کاهش یافته است.

کد مطلب 609885

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