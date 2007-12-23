294 قبضه سلاح در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ خیبر تیبا، عصر امروز در نشستی خبری افزود: از این تعداد سلاح، 154 سلاح جنگی و بقیه اسلحه های شکاری بودند.

وی با اشاره به طرح مبارزه با قاچاق اسلحه در 10 روز گذشته ادامه داد: در راستای این طرح همچنین یک هزار و 365 تیر فشنگ از قاچاقچیان کشف و 193 نفر در این زمینه دستگیر شدند.

وی میزان کشفیات سلاح در طول 9 ماهه گذشته را یک هزار و 265 قبضه عنوان کرد.

سرهنگ تیبا با اشاره به اجرای طرح انسداد نوار مرزی در راستای کنترل قاچاق در استان افزود: از زمان اجرای این طرح تاکنون، ورود سلاح در مرزهای استان 49 درصد کاهش یافته است.