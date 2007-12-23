ارزش معاملات بورس کالای ایران از 474 میلیارد ریال گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز یکشنبه بورس کالای ایران، 27 هزار و 235 تن عرضه در مقابل 72 هزار و 85 تن تقاضا انجام شد که معاملات شامل 26 هزار و 580 تن عرضه و در مقابل 71 هزار و 890 تن تقاضا برای محصولات فلزی و 655 تن عرضه و در مقابل 195 تقاضا برای محصولات کشاورزی بود.

در رینگ محصولات فلزی، در گروه مس، 6 هزار و 240 تن انواع مس در 4 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 392 میلیارد و 958 میلیون و 460 هزار ریال به صورت نقدی مورد معامله قرار گرفت که از نظر وزن وارزش 53/39 و 79/82 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.

در گروه فولاد 8 هزار و 750 تن انواع میلگرد و تیرآهن در 16 رینگ معاملاتی به ارزش 65 میلیارد و845 میلیون و 620 هزار ریال به صورت نقدی و سلف مورد معامله قرار گرفت که از نظر وزن و ارزش 43/55 و 87/13 درصد از کل بازار بود.

در گروه آلومینیوم 600 شمش آلومینیوم در 2 رینگ معاملاتی به ارزش 15 میلیارد و 160 میلیون ریال به صورت نقدی به فروش رفت که از نظر وزن وارزش به ترتیب 80/3 و 19/3 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در رینگ محصولات کشاورزی، در گروه کنجاله ، 130 تن کنجاله کلزا و سویا به صورت سلف و نقدی در 2 رینگ معاملاتی به ارزش 526 میلیون و 650 هزار ریال داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 82/0 و 11/0 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

همچنین در گروه ذرت، 65 تن ذرت دانه‌ای به ارزش 171 میلیون و 100 هزار ریال به صورت سلف در 3 رینگ معاملاتی معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 41/0 و 04/0 درصد از کل بازار بود.

در گروه جو 100 تن جو دامی و در گروه شکر نیز 250 تن شکر سفید عرضه شد که تقاضایی برای آنها وجود نداشت.