پنج طرح گردشگری بین المللی در کشور در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صانعی پور عصر یکشنبه در اولین همایش جامع بازار تهاتر ایرانیان شاخه مازندران و گلستان در باشگاه برق ساری افزود: سه طرح در استان خراسان رضوی، یک طرح در سبزوار و یک طرح نیز در ارس در حال اجرا است که اجرای هر یک از این پروژه ها به هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

عضو انحمن استانداران ایران، بازار تهاتر ایران را دستاورد دیگر از سوی نظام تلقی کرد و اظهار داشت: این بازار هم مورد حمایت دولت بوده و هم بخش خصوصی از آن پشتیبانی می کند.

وی از ایجاد کنسرسیوم بین بازار تهاتر ایران و مجموعه مشاوران گردشگری بین المللی خبر داد و خاطرنشان کرد: این دستاورد مهم در زمینه ساختمان آی تی، کشاورزی، صنایع عذایی، بازرگانی و حمل و نقل فعالیت می کند.

صانعی پور با یادآوری این که مزیت های نسبی مازندران اجازه تاسیس هفت رشته هولدینگ را دارد افزود: هر پروژه که توسط این سیستم مدیریت می شود، 20 هزار شغل ایجاد خواهد کرد.

مجری طرح گردشگری بین المللی ایران سقف سرمایه گذاری برای هر هولدینگ را هزار میلیارد تومان اعلام و بیان داشت: 30 درصد آن توسط بخش خصوصی و بقیه توسط دولت تامین می شود.