ايران و اروگوئه همكاريهاي خود را در زمينه ي دامداري ، كشاورزي و شيلات گسترش مي دهند

به گزارش خبرگزاري مهر ، در ديدار وزير بازرگاني كشورمان و وزير دامداري ، كشاورزي و شيلات اروگوئه، دو طرف توافق كردند، ايران و اروگوئه درمنطقه ازاد اروگوئه، كه مهمترين راه دسترسي كشورهاي منطقه (مركوسور) براي فروش و صادرات دانه و روغن سويا محسوب مي شود، شركت هاي مشترك ايجاد كنند.

همچنين دراين نشست ، طرفين برافزايش همكاري ها وحركت به سوي ايجاد توازن تجاري درروابط دو جانبه ، از طريق تبادل كالاهاي متنوع تر ، از جمله كودشيميايي و ماشين آلات كشاورزي از سوي ايران و دانه هاي روغني ، شيلات و دامداري از سوي اروگوئه تاكيد كردند.

وزير بازرگاني كشورمان در اين ديدار ، با اشاره به آشنايي مردم ايران با محصولات و كالاهاي توليدي اروگوئه ، بر ضرورت شناخت عميق تر از فرصت هاي قابل مبادله بين دو كشور تاكيد كرد و گفت: درعصر حاضر، كه عصر تبادل سريع اطلاعات است ، بعد مسافت نبايد مانعي در زمينه ي تبادل اطلاعات تجاري بين دو كشور باشد. همچنين مي توانيم از طريق ارتباط مستقيم بين مراكز توسعه صادرات دو كشور و تبادل هيات هاي تجاري ، شرايط مناسبي را براي تحقق اين هدف فراهم كنيم.

محمد شريعتمداري افزود: تجربه خوب اروگوئه در خصوص توليد محصولات گوناگون كشاورزي به ويژه برنج و دانه هاي روغني ، دامداري و شيلات، مي تواند از ديگر زمينه هاي همكاري بين دو كشور باشد.

وي با اشاره به علاقمندي مقامهاي ايراني براي افزايش همكاري ها و حجم تجاري همراه با توازن با كشور اروگوئه تصريح كرد: ما بازرگانان و شركتهاي توليدي ايراني را تشويق مي كنيم كه ضمن حضوردر نمايشگاههاي اروگوئه براي شناساندن كالاها و محصولات ايراني به طرف هاي خود در اروگوئه ارتباط بيشتري با آنها برقرار كرده و به ويژه براي فروش انواع كودشيميايي و ماشين آلات كشاورزي به اروگوئه ، اين محصولات را به خريداران در آن كشور معرفي كنند.

وي با اشاره به عضويت ايران و اروگوئه در "اكو" و "مركوسور" گفت: دو كشور با توجه به جايگاه مهمي كه در منطقه و پيمان هاي منطقه اي دارند، مي توانند در توسعه همكاري هاي دو كشور و دو منطقه نقش مهمي ايفا كنند.

اين گزارش حاكيست، وزير دامداران ، كشاورزي و شيلات اروگوئه نيز در اين ديدار ضمن ابراز همدردي دولت ومردم كشورش با دولت و مردم ايران درخصوص فاجعه بم و حادثه اخير تصادم دو قطار باري ، توسعه روابط دو كشور را ضروري عنوان كرد و گفت: درسالهاي گذشته روابط تجاري دو كشور و نيز رابطه تجاري ايران با كشورهاي مركوسور به گونه اي بوده كه توازن به ضرر ايران بوده كه بايد با ارايه و شناساندن كالاهاي ايراني به بازارهاي اروگوئه و منطقه ، زمينه را براي ايجاد توازن فراهم كنيم.

مارتين اكيررسابالا، با اعلام آمادگي كشورش براي تحقق اين امر ، تاكيد كرد: اروگوئه علاقه مند است، علاوه بر محصولاتي كه به صورت سنتي از ايران وارد مي كند مثل پسته ، فرش و خرما، كالاهاي ديگر چون كود شيميايي و ماشين الات كشاورزي ، ازايران خريداري كند.

وي افزود: ايجاد صنايع مربوط به توليد سويا، درمنطقه آزاد اروگوئه، با سرمايه گذاري مشترك با ايران به ويژه با توجه به توانمندي هاي حمل و نقل دريايي كشور شما ، يك همكاري دو جانبه و منطقه اي خوب تلقي مي شود.