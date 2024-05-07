صاعقه جان زن دامدار چرداولی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی فرماندار چرداول گفت: این حادثه در ارتفاعات عشایری قلاجه حوزه استحفاظی شهرستان چرداول رخ داد که به دنبال آن یک زن ۵۴ ساله به دلیل اصابت صاعقه جان خود را از دست داد.

وی افزود: با وقوع این حادثه و طی اعلان تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر استان مبنی بر برخورد صاعقه با این فرد، بلافاصله تیم امداد و نجات کوهستان این جمعیت در چرداول به منطقه اعزام شد.

فرماندار چرداول، ادامه داد: امدادگران با کوهپیمایی در مسیر کوهستانی و با رعایت کامل نکات فنی و ایمنی نسبت به انتقال جسد متوفی اقدام کرده و تحویل به عوامل قضائی دادند. محمدی به روستاییان توصیه کرد که در هنگام صاعقه از تردد و استقرار در ارتفاعات روستاها که به دلیل شرایط خاص اقلیمی و زمین‌شناسی احتمال برخورد صاعقه وجود دارد و موجب تلفات می‌شود، خودداری کنند.

وی، از کشاورزان و دامداران خواست تا در هنگام نامساعد بودن شرایط جوی ضمن پناه گرفتن در مکان‌های مسقف، از ایستادن در کنار درختان و تکه سنگ‌های بزرگ و اشیای فلزی خودداری کنند.

گفتنی است؛ چرداول به لحاظ موقعیت خاص با داشتنن ۸۰۰ دامدار و۳۸۰۰ نفر جمعیت عشایری یکی از نقاط مهم استقرار عشایر استان به شمار می‌رود.