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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۵۳

مسابقات واترپلو لیگ دسته‌ اول باشگاه های کشور در اراک آغاز شد

مسابقات واترپلو لیگ دسته‌ اول باشگاه های کشور در اراک آغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: مسابقات واترپلو لیگ دسته‌ اول باشگاه های کشور در استخر سرپوشیده ماشین‌ سازی اراک آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، ظهر امروز در این مسابقات که به مدت چهار روز جریان دارد، ‪ 128‬ورزشکار در قالب هشت تیم شامل هیئت شنای استان مرکزی، هیئت شنای لرستان، هیئت شنای هرمزگان و کیاتل تهران در گروه الف و تیم ‌های هیئت شنای تهران، شهرداری اصفهان، نفت و گاز آغاجاری و آلومینیوم اراک در گروه ب شرکت دارند.

شرکت‌ کنندگان در این مسابقات که ‌به‌ میزبانی شرکت آلومینیوم اراک و هیئت شنای استان مرکزی جریان دارد به صورت دوره ‌ای با هم به رقابت می‌ پردازند.

همچنین دو تیم برتر این پیکارها به مسابقات لیگ برتر واترپلو کشور راه خواهند یافت و در نخستین دیدار این مسابقات از گروه‌ الف تیم آلومینیوم ‌سازی اراک مغلوب تیم هیئت شنا تهران شد.

کد مطلب 609891

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