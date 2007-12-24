بانکهای سهل انگار در آیین نامه بنگاه های زودبازده باید از استان بروند

به گزارش خبرنگار شاهین دژ، رحیم قربانی صبح امروز در دیدار با مردم شاهین دژ از عملکرد برخی از بانکها در این بخش انتقاد کرد و اظهار داشت: تعلل در پرداخت تسهیلات بنگاه های زودبازده پذیرفتنی نیست باید تمامی بانکها به تعهدات خود عمل کنند.

وی از آیین نامه اجرایی این بنگاه ها به عنوان محرک اقتصادی و توسعه مناطق محروم یاد کرد و افزود: ایجاد بنگاه های کوچک و زودبازده یکی از اساسی ‌ترین برنامه‌ های دولت نهم جهت محرومیت زدایی و اشتغالزایی است.

قربانی خاطرنشان کرد: تعلل برای پرداخت تسهیلات برای بنگاه های کوچک و زودبازده در حالی است که هیچ یک از دریافت‌ کنندگان تسهیلات این بخش در پرداخت اقساط خود کوتاهی نکرده ‌اند.

وی یادآور شد: ادامه فعالیت بانکهایی که در اجرای آیین نامه‌ های بنگاه های کوچک و زودبازده اخلال ایجاد می ‌کنند با مشکل روبرو خواهد شد.

قربانی با تاکید بر افزایش شتاب برای ایجاد بنگاه های اشتغالزا، ادامه داد: بنگاه های زودبازده در استان با توجیه فنی اقتصادی و با اولویت توسعه روستاها و افزایش امکانات و خدمات و افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و اشتغال مولد طراحی شده و باید با سرعت زیاد اجرا شود.

استاندار آذربایجان غربی بیان داشت: امسال ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال تسهیلات در استان پرداخت شده که سهم بنگاه های کوچک و زودبازده از این میزان هشت هزار میلیارد ریال است.