ابراهیمی منتظر اجرای عمومی "خورشید شب" است

ابراهیمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "نمایش "خورشید شب" در جشنواره تئاتر رضوی عنوان اثر برگزیده را به دست آورده و داستان آن درباره یک زوج است که برای دزدی به منزل پیرزنی می‌روند، اما با صاحبخانه مواجه می شوند. در ادامه آنها به این موضوع پی می‌برند که پیرزن چند ماه قبل درگذشته است."

وی خاطرنشان ساخت: "نمایش "مهمانداران لاعلاج نخله" را آماده کرده‌ام که در جشنواره آئین‌های عاشورایی اجرا می‌شود و داستان آن درباره اهالی یک روستای خیالی است که برای علاج بیماران خود هر سال یکی از اساتید تعزیه را دعوت می‌کنند. اما شب حضور آنها بیماری که باید علاج شود خواب می‌بیند یزید در روستاست و میان عبدو، استاد تعزیه و یزید درگیری به وجود می‌آید."

این کارگردان تئاتر از اجرای عمومی یکی از آثارش خبر داد و اظهار داشت: "نمایش "پندار زنده کفتار مرده" که در بخش جشنواره جشنواره‌های تئاتر فجر امسال است و سال قبل عنوان اثر برگزیده آئین‌های عاشورایی را به دست آورده، در آخرین روز از برپایی جشنواره فجر در تئاتر شهر بر صحنه می‌رود و پس از آن اجرای نمایش ادامه پیدا می‌کند."

"پندار زنده کفتار مرده" در قالب رپرتوار حدود یک هفته در اسفند 85 در تالار سنگلج روی صحنه رفت. داستان درباره یزید است که شب عاشورا خواب می‌بیند فردی که شمر سرش را بریده امام حسین (ع) نیست. حسین احمدخانی، آذر خوارزمی، رضا گیلانپور، علی جمشیدی و ح. ابراهیمی بازیگران و بهرنگ بقایی آهنگساز نمایش هستند.