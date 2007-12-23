نهضت کتابخوانی باید از مدارس آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، غلامرضا فتح آبادی ظهر امروز در نخستین جلسه نهضت کتابخوانی در اراک افزود: با فرهنگ سازی، کتاب خوانی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
وی اظهار داشت: معلمان با کاهش میزان تکالیف روزانه درسی به دانش آموزان، فرصت بیشتری برای مطالعه خارج از درس این قشر فراهم کنند.
فتح آبادی خاطر نشان کرد: مطبوعات و رسانه های گروهی نقش موثری در گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی برعهده دارند.
معاون سیاسی استانداری مرکزی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه اشاعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه امری ضروری است، عنوان کرد: در این راستا، نمایشگاه های کتاب نیز باید در مکانهایی باشد که مردم به راحتی بتوانند به این مکانها مراجعه کنند.
علی قربانی افزود: مسئولان آموزشی و فرهنگی باید دانش آموزان را با شیوه های جدید آموزشی به فکر وادارند.
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