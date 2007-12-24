به گزارش خبرنگار مهر، شماره دی ماهنامه "فیلم" در صفحه "خشت و آینه" یادداشت هایی از نویسندگان را منعکس کرده است و صفحه "رویدادها" اختصاص یافته به تازههای تولید، حاشیههای فیلم حاتمیکیا، جشنواره گل آقا، تجلیل از استادان سینما، گفتگو با کامبیز روشنروان، گزارش مصور بازسازی سینماها، نمایش فیلم کوتاه در سینماها، گزارش درگذشت گرشا رئوفی، بهروز جلیلی و مهدی میرصمدزاده، سالگرد درگذشت بابک بیات، اشاره به دور و شب انیمیشن.
گزارشهای بیست و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، در بازار غیررسمی کالاهای تصویری، گپی با حسین شایگان و نقد دوبله "مردی برای تمام فصول" در صفحه "صدای آشنا"، درباره مسابقات تلویزیونی، تأثیر پروانهای، پرونده ای برای "مدار صفر درجه" و مطلبی به انگیزه نمایش مستند "باد صبا" در صفحه "تلویزیون" منعکس شده است.
ادامه اعتصاب فیلمنامهنویسان آمریکا و گپی با دنزل واشنگتن در بخش نمای دور، نقد فیلمهای "دنیای آزادی است"، "گذشته"، "خداحافظ با فانا"، "شما زندهها" و "قارچ" در بخش نمای متوسط، معرفی فیلمهای "ضدمرگ"، "سی روز شب"، "هزارتوی پن"، "سر شب"، "فی گریم" و "یک قلب بزرگ" در بخش فیلمهای روز" و درباره "زندگی دیگران" در بخش "نمای درشت" آمده است.
بررسی فلسفه سینمای علمی خیالی، نقد فیلمهای ایرانی "اتوبوس شب"، گفتگو با کارگردان، نویسنده و دو بازیگر فیلم، "بچههای ابدی"، "چهارانگشتی"، "گوشواره"، "کابوس"، "تسوتسی" و نقد مستند مجموعه "آب" و گزارش اکران، یادداشتهای یک فیلمنامهنویس، سینمای خانگی و مروری بر شماره 58 ماهنامه فیلم در دی ماه 1366 به کار این شماره پایان می دهد.
سیصد و هفتاد و دومین شماره ماهنامه سینمایی "فیلم" ویژه دیماه به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مسعود مهرابی و سردبیری هوشنگ گلمکانی و عباس یاری در 132 صفحه با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان است.
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