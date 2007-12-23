شهرک سازی اسرائیل بزرگترین مانع در مسیر مذاکرات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن در جریان دیدار با شماری از رهبران محلی جنبش فتح در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن گفت: مذاکرات با موانعی روبرو است که برجسته ترین این موانع مسئله شهرک سازی است.



وی افزود: نمی توانیم درک کنیم که این فعالیت شهرک سازی پرشتاب در زمانی که ما درباره مذاکرات وضعیت نهایی سخن می گوییم، برای چیست.

ابومازن این مطلب را در آستانه دور جدید مذاکرت تشکیلات خودگردان و رژیم اسرائیل بیان داشت و این درحالی است که رژیم اسرائیل بر خواست خود برای ادامه ساخت دو شهرک در کرانه باختری تاکید می کند.



در همین حال، نبیل ابو عمرو مشاور اطلاع رسانی ابومازن امروز در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر رام الله خواستار فشار دولت آمریکا بر رژیم اسرائیل برای توقف توسعه شهرک ها و ایجاد شهرک های صهیونیست نشین جدید در کرانه باختری شد و گفت که اعتبار سیاسی آمریکا هم اکنون در بوته آزمایش قرار گرفته است.

وی گفت: ما برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات با اسرائیل در فردا آماده می شویم اما اسرائیل چتر سیاهی بر این مذاکرات پیش از آغاز آن می افکند و این تصمیم های اسرائیل برای شهرک سازی به طور قطع به تلاش های جدید آغاز شده در کنفرانس آناپولیس ضربه خواهد زد.



ابوعمرو گفت: اگر آمریکا به دنبال نتایج مثبت است باید برای اعمال فشار بر اسرائیل تلاش کند زیرا در نبود فشار آمریکا و جامعه بین المللی چه بسا فرایند صلح از بین برود.

وی افزود: مسئله شهرک سازی نخستین محور مذاکرات برای متوقف کردن این سیاست خواهد بود که ویرانگر هرگونه فرصت صلحی به شمار می رود.

رژیم صهیونیستی امروز از احداث 740 واحد مسکونی در شرق شهر بیت المقدس اشغالی و کرانه باختری در سال 2008 میلادی خبر داد تا بار دیگر به قوانین بین المللی و درخواستهای جهانی برای توقف این فعالیتها دهن کجی نماید.



وزارت عمران رژیم اشغالگر قدس امروز اعلام کرد که بودجه پیشنهادی برای سال 2008 میلادی شامل ساخت 500 دستگاه آپارتمان در منطقه هارهوما(جبل ابوالغنیم) در شرق بیت المقدس می شود. همچنین ساخت 240 آپارتمان دیگر نیز در معاله آدومیم، یکی از بزرگترین شهرکهای صهیونیست نشین در کرانه باختری پیش بینی شده است.