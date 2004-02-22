تنش هاي سياسي مجلس ششم باعث خلق حماسه اول اسفند شد

محمد حسن ابوترابي منتخب مردم قزوين در مجلس هفتم در گفتگوبا خبرنگار پارلماني "مهر" با بيان اينكه حضور آگاهانه ، هوشمندانه، عاقلانه و شجاعانه ملت ايران راه رشد و بالندگي نظام را در آينده هموارتر كرد افزود: ملت شريف ايران نشان داد كه در راه دفاع از استقلال آزادي و ارزشهاي انقلاب اسلامي هيچ گاه صحنه را ترك نخواهد كرد.

نماينده قزوين در مجلس ششم تاكيد كرد: چهره هايي در انتخابات هفتم مجلس موفق به كسب آرا شده اند كه به دور از جنجال و شعارهاي زيبا و بي محتوا با عقل و علم و ايمان و اخلاق تنها با هدف خدمت به مردم ، آباداني و توسعه ايران به ميدان آمده اند.

ابوترابي گفت: مهمترين پيام حضور مردم در انتخابات اول اسفند اين بود كه به بيگانگان بفهماند عليرغم وجود برخي مشكلات ملت ايران هيچ گاه دست از انقلاب و ارزشهاي والاي آن نمي كشد و با تكيه بر عقل و دين و فهم و شعور بالاي سياسي تسليم سخنان عناصر سياسي ورشكسته و يا ابرقدرتها نخواهد شد و خود تصميم مي گيرد كه چگونه از انقلاب اسلامي دفاع كند.

ابوترابي گفت: به خواست خداوند متعال با افزايش كارايي مجلس و ساير دستگاهها مشروعيت نظام را افزايش مي يابد و شاهد مديريت صحيح و كارآمد خواهيم بود.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ششم افزود: مجلس هفتم مجلسي خواهد بود كه در سايه يك حركت عقلاني و علمي به دور از جنجال هاي سياسي و به دور از غرور پيروزي با كمال تواضع و فروتني در برابر ملت شريف ايران و با احترام به همه گروههاي سياسي كه براي اقتدار ايران اسلامي تلاش مي كنند در راستاي آرمانهاي زيبا و چشم انداز بلند ايران و بالندگي نظام جمهوري اسلامي گام برخواهد داشت.

وي با بيان اينكه مجلس هفتم قويترين ارتباط را با دانشگاهيان و نخبگان جامعه خواهد داشت افزود: نمايندگان مجلس بايد در طرحها و لوايح مجلس از ديدگاه كارشناسان و حضور آنان در تصميم سازيها بهره بگيرند تا بتوانند در راستاي رفاه و آباداني گام بردارند.