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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۶:۲۴

ابوترابي نماينده مجلس ششم و منتخب مجلس هفتم در گفتگو با "مهر"

تنش هاي سياسي مجلس ششم باعث خلق حماسه اول اسفند شد

محمد حسن ابوترابي نماينده قزوين در مجلس ششم با تاكيد بر اينكه نطق هاي پيش از دستور مجلس ششم موجب شد پايگاه سياسي اكثريت متزلزل شود گفت: همين نطق هاي تنش زاي مجلس ششم باعث خلق حماسه اول اسفند شد.

محمد حسن ابوترابي منتخب مردم قزوين در مجلس هفتم در گفتگوبا خبرنگار پارلماني "مهر" با بيان اينكه حضور آگاهانه ، هوشمندانه، عاقلانه و شجاعانه ملت ايران راه رشد و بالندگي نظام را در آينده  هموارتر كرد افزود: ملت شريف ايران نشان داد كه در راه دفاع از استقلال آزادي و ارزشهاي انقلاب اسلامي هيچ گاه صحنه را ترك نخواهد كرد.
نماينده قزوين در مجلس ششم تاكيد كرد: چهره هايي در انتخابات هفتم مجلس موفق به كسب آرا شده اند كه به دور از جنجال و شعارهاي زيبا و بي محتوا با عقل و علم و ايمان و اخلاق تنها با هدف خدمت به مردم ، آباداني و توسعه ايران به ميدان آمده اند.
ابوترابي گفت: مهمترين پيام حضور مردم در انتخابات اول اسفند اين بود  كه به بيگانگان بفهماند عليرغم وجود برخي مشكلات ملت ايران هيچ گاه دست از انقلاب و ارزشهاي والاي آن نمي كشد و با تكيه بر عقل و دين و فهم و شعور بالاي سياسي تسليم  سخنان عناصر سياسي ورشكسته و يا ابرقدرتها نخواهد شد و خود تصميم مي گيرد كه چگونه از انقلاب اسلامي دفاع كند.
ابوترابي گفت: به خواست خداوند متعال با افزايش كارايي مجلس و ساير دستگاهها مشروعيت نظام را افزايش مي يابد و شاهد مديريت صحيح و كارآمد خواهيم بود.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ششم افزود: مجلس هفتم مجلسي خواهد بود كه در سايه يك حركت عقلاني و علمي  به دور از جنجال هاي سياسي و به دور از غرور پيروزي با كمال تواضع و فروتني در برابر ملت شريف  ايران و با احترام به همه گروههاي سياسي كه براي  اقتدار ايران اسلامي تلاش مي كنند در راستاي آرمانهاي زيبا و چشم انداز بلند ايران و بالندگي نظام جمهوري اسلامي گام برخواهد داشت.
وي با بيان اينكه مجلس هفتم قويترين ارتباط را با دانشگاهيان و نخبگان جامعه خواهد داشت افزود: نمايندگان مجلس بايد در طرحها و لوايح مجلس از ديدگاه كارشناسان و حضور آنان در تصميم سازيها بهره بگيرند تا بتوانند در راستاي رفاه و آباداني گام بردارند.

 

کد مطلب 60990

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