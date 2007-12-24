ایرادات شورای نگهبان در مورد اساسنامه واگذاری نیروگاه ها رفع شد

پرویز فتاح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از رفع ایرادات طرح شده از سوی شورای نگهبان توسط دولت، اساسنامه مجدد به شورای نگهبان ارائه شد که ما منتظر برگشت این اساسنامه و تائید شورای نگهبان هستیم.

وی تصریح کرد: پس از تصویب شورای نگهبان در مرحله اول واگذاری سهام 10 نیروگاه بزرگ کشور آغاز خواهد شد.

فتاح خاطرنشان کرد: در مراحل بعدی واگذاری، دیگر نیروگاه های کشور نیز به تناسب میزان کشش بازار و اینکه سهامشان در بورس جذب شود، واگذار می شوند.

فتاح یادآور شد: واگذاری سهام نیروگاه ها باید از روی منطق اقتصادی باشد.

وزیر نیرو همچنین در پاسخ به سئوالی راجع به وضعیت خصوصی سازی در وزارت نیرو گفت: ارزیابی از وضعیت خصوصی سازی در وزارت نیرو را بر عهده کارشناسان و ارزیابان می گذارم.

پرویز فتاح با اشاره به اینکه کارخانجات مرتبط با وزارت نیرو در حال واگذاری هستند، اذعان داشت: چند سری از واگذاری های کارخانجات این وزارتخانه انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه شرکتهای مهم را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم، افزود: تا سال آینده عمده شرکتهای مرتبط با این وزارتخانه به بخش خصوصی واگذار می شوند.

فتاح در پاسخ به سئوالی در زمینه واگذاری شرکت دولتی وزارت نیرو به بخش خصوصی گفت: شرکتهای دولتی وزارت نیرو از جمله شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکتهای توزیع برق که اموال و املاک دولت در اختیارشان است باید با یک تدبیر خاصی خصوصی شوند.

فتاح تصریح کرد: به علت اینکه در نرخهای آب و برق دولت دخالت دارد و ممکن است این شرکتها از نظر درآمد و هزینه نتوانند فعلا خود را در جامعه تثبیت کنند باید روند خصوصی سازی در شرکتهای دولتی حساب شده باشد.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در زمینه واگذاری این شرکتهای دولتی در حال رایزنی با وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی هستیم، ادامه داد: در این زمینه تاکنون تمام اساسنامه های این شرکتها اصلاح شده و آماده واگذاری هستند که در مرحله اول تا پایان امسال چند شرکت نمونه توزیع برق و آب و فاضلاب به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه روند واگذاری این شرکتها بستگی به میزان رضایتمندی مردم دارد، تاکید کرد: باید ببینیم استقبال مردم از واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی چگونه خواهد بود و آیا خدمات درستی به مردم ارائه می دهند.

وزیر نیرو در ادامه در پاسخ به دیگر سئوال مهر که آیا برنامه ای برای ساخت نیروگاه هسته ای در وزارت نیرو دارید، گفت: در حال حاضر برنامه ای برای ساخت نیروگاه هسته ای در وزارت نیرو نداریم زیرا متولی این امر سازمان انرژی اتمی است.

پرویز فتاح با تاکید بر اینکه وزارت نیرو متولی ساخت نیروگاه هسته ای نیست، یادآور شد: اما از ساخت نیروگاه هسته ای استقبال می کنیم و خواستار تسریع در ساخت این نیروگاه ها هستیم زیرا یکی از مهم ترین منابع تولید برق در کشور به شمار می روند.

وی با اشاره به اینکه با ورود اولین محموله سوخت هسته ای به نیروگاه بوشهر در مرحله اول 500 مگاوات برق حاصل از این نیروگاه وارد مدار خواهد شد، یادآور شد: با سوختگیری کامل برای مرحله اول که حدود 80 تن است برای پیک تابستان سال آینده (تیر و مرداد) برق هسته ای را در مدار خواهیم داشت.

وزیر نیرو در پایان اظهار امیدواری کرد: به فاصله شش ماه (پایان سال 87 ) 500 مگاوات برق دیگر نیز از نیروگاه بوشهر تامین و وارد مدار شود.