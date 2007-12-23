پژوهشکده اسانسهای طبیعی در دانشگاه کاشان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، معاون وزیر علوم،‌تحقیقات و فناوری، بعد از ظهر امروز در مراسم گشایش این پژوهشکده اظهار داشت: یکی از راه های اقتدار ایران ایجاد نظام پژوهشی پویا در مراکز علمی است.

محمدباقر خرمشاد با اشاره به اینکه دانشجویان کشور گنجی هستند که باید با مدیریت صحیح از آنها در راستای ارتقا و پیشرفت کشور بهره برد، گفت:‌ امید است این پژوهشکده بتواند به پیوند علم و فناوری کمک کند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در امر پژوهش یادآور شد:‌ پژوهشکده ها به عنوان مراکزی که در راستای رفع نیازهای کشور گام برمی دارند، مطرح هستند و استفاده از مدیریتهای انسانی منابع طبیعی را استحصال و استخراج می کنند.

در بخش دیگری از این جلسه، رئیس دانشگاه کاشان یکی از اهداف ایجاد این پژوهشکده را، ارتقاء سطح علمی در زمینه اسانس های طبیعی دانست.

سید جواد ساداتی با اشاره به استقبال جهان از داروهای گیاهی و اسانس های طبیعی، عنوان کرد:‌ باید همواره تلاش شود که این عقب ماندگی با فعالیت چنین پژوهشکده هایی ارتقا یابد.

ساداتی وسعت این پژوهشکده را 33 هکتار ذکر کرد و بیان داشت:‌ برای ساخت فاز اول این پژوهشکده، هشت میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است که از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه و از ریف های اعتباری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هزینه شده است.