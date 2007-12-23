اینتر فاتح دربی میلانو / شاگردان مانچینی صدرنشین مطلق لیگ ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفدهم رقابت های سری آ با برگزاری 8 دیدار همزمان به پایان رسید که در مهمترین دیدار این هفته اینتر میلان موفق شد با نتیجه 2 بر یک بر میهمان خود میلان به پیروزی دست یابد تا ضمن فتح دربی میلانو در ورزشگاه جوزپه مه آتزا با 43 امتیاز صدرنشین مطلق این رقابتها نامیده شود.

برپایه این گزارش، در این دیدار ابتدا تیم میلان در دقیقه 18 از روی یک ضربه ایستگاهی توسط پیرولو به گل برتری رسید اما کروز در دقیقه 37 با اشتباهات خط دفاع و دروازه بان میلان گل تساوی اینتر را به ثمر رساند. در دقیقه 63 کامبیاسو گل دوم اینتر را به ثمر رساند تا در نهایت شاگردان مانچینی فاتح دربی میلان نامیده شوند.

صحنه خوشحالی کامبیاسو پس از به ثمر رساندن گل برتری اینتر

همچنین لیورنو در ورزشگاه خانگی و درحالیکه نام رحمان رضایی مدافع ایرانی این تیم در لیست 18 نفره اش قرار نداشت برابر آتالانتا به تساوی یک بر یک رضایت داد. گالانته در دقیقه 26 برای لیورنو گلزنی کرد و تیسونه در دقیقه 33 گل تساوی آتالانتا را به ثمر رساند.

در سایر دیدارهای امشب نتایج زیر بدست آمد:

* فیورنتینا 5 - کالیاری یک

* یوونتوس 2 - سیه نا صفر

* لیورنو یک - آتالانتا یک

* ناپولی یک - تورینو یک

* پالرمو 2 - لاتزیو 2

* رجینا 3 - کاتانیا یک

* اودینزه 2 - امپولی 2

صحنه گل اول تیم فوتبال میلان توسط پیرلو

جدول رده بندی رقابتهای سری آ درپایان هفته هفدهم:

1- اینتر 43 امتیاز

2- رم 36 امتیاز

3- یوونتوس 35 امتیاز

4- اودینزه 29 امتیاز

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18- سیه نا 14 امتیاز

19- رجینا 13 امتیاز

20- کالیاری 10 امتیاز