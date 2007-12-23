صلیب سرخ نسبت به اقدامات ضد انسانی رژیم اسرائیل ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، کمیته بین المللی صلیب سرخ در بیانیه خود از محدودیت های شدید اعمال شده درقبال تردد فلسطینی ها و جابجایی کالا در سرزمین های اشغالی فلسطین ابراز نگرانی کرد و گفت که این محدودیت ها باعث تشدید مشکلات اقتصادی و اثرات منفی بر همه جوانب زندگی فلسطینی ها گذاشته است.



این کمیته تاکید کرد که شهروندان فلسطینی با بحران انسانی شدید در نتیجه وخامت اوضاع سرزمین های اشغالی روبرو هستند.



خانم " بیاتریس مگیوان روگو" رئیس عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز با اشاره به اینکه ملت فلسطین هزینه بسیار گزافی می پردازد، از این کمیته خواست تا گام های سیاسی فوری را برای بهبود اوضاع انسانی غزه و کرانه باختری رود اردن بردارد.



وی همچنین از رژیم اسرائیل خواست تا به تعهدات خود براساس قوانین انسانی بین المللی احترام گذاشته و محدودیت های اعمال شده درقبال تردد در کرانه باختری و نوار غزه را کاهش دهد.

کد مطلب 609909