آخرين آمار شمارش آراي كلان شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در فرمانداري تهران ، ستاد انتخابات تهران بزرگ اعلام كرد: از مجموع 256 هزار و 794 راي به ترتيب :
1- حداد عادل 104244 راي
2- توكلي 101234 راي
3- خادم 80424 راي
4- طباطبايي شيرازي 76805 راي
5- احمدي 75602 راي
6- مظفر 68889 راي
7-فياض بخش 67441 راي
8- خوش چهره 66286 راي
9- ابوطالب 64983 راي
10- افروغ 64860 راي
11- دانش جعفري 64355 راي
12- زاكاني 61199 راي
13- شيخ الاسلام 60958 راي
14- لاله افتخاري 60573راي
15- حسين نجابت 60013 راي
16- موسوي 59668 راي
17- امين زاده 59358 راي
18- اختري 59281 راي
19- نادران 58394 راي
20- سيد علي رياض 58142 راي
21- فاطمه آليا 58108 راي
22- منوچهر متكي 55945 راي
23- سروري 55672 راي
24- فدايي آشتياني 55288 راي
25- كوچك زاده 55201 راي
26- كد خدا 52287 راي
27- عباسپور تهراني فرد 48468 راي
28- كروبي 31853 راي
29- غفوري فرد28839 راي
30- محجوب 24043 راي
31- انصاري 23704 راي
32- جلودارزاده 20982 راي
33- كديور 16752 راي
34- عباسپور تهراني اصل 16299 راي
35- دعايي 10519 راي
36- مير محمد صادقي 10057 راي
37- راستگو 9443 راي را به خود اختصاص داده اند.
تا كنون 708 صندوق از مجموع 3441 صندوق حوزه انتخابيه تهران ري ، شميرانات و اسلامشهر در فرمانداري تهران تجميع شده است.
به گزارش خبرنگار مهر مستقر در فرمانداري تهران ، ستاد انتخابات تهران بزرگ اعلام كرد: از مجموع 256 هزار و 794 راي به ترتيب :
نظر شما