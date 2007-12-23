  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۲۳

/هفته هجدهم لیگ برتر/

پیروزی دشوار منچستر برابر اورتون / کریستیانو رونالدو ناجی فرگوسن در اولترافورد

پیروزی دشوار منچستر برابر اورتون / کریستیانو رونالدو ناجی فرگوسن در اولترافورد

تیم فوتبال منچستریونایتد با گلزنی کریستیانو رونالدو در دقایق پایانی مسابقه، در زمین خود موفق شد تساوی خانگی را با پیروزی عوض کند.

به گزارش خبرنگارمهر، در نخستین دیدار از روزدوم هفته هجدهم رقابت های لیگ برترفوتبال انگلستان عصر امروز تیم فوتبال منچستریونایتد موفق شد با نتیجه 2 بر یک اورتون را شکست دهد تا با 42 امتیاز همچنان به عنوان مهمترین تعقیب کننده آرسنال خود را معرفی کند.

برپایه این گزارش، در این دیدار که در ورزشگاه اولترافورد برگزار شد، کریستیانو رونالدو(22) و (86-پنالتی) برای منچستر گلزنی کردند و تیم کاهیل (27) تک گل اورتون را به ثمر رساند.

هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان با برگزاری 2 زیر به پایان می رسد:
* بلکبرن - چلسی
* نیوکاسل - دربی

جدول رده بندی:
1- آرسنال 43 امتیاز
2- منچستریونایتد 42 امتیاز
3- چلسی 34 امتیاز(یک بازی کمتر و تفاضل گل14+)
4- منچستر سیتی 34 امتیاز(تفاضل گل5+)
5- لیورپول 33 امتیاز(یک بازی کمتر)
......................................
18- ساندرلند 14 امتیاز
19- ویگان 13 امتیاز
20- دربی 6 امتیاز(یک بازی کمتر)

کد مطلب 609910

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها