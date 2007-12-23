پیروزی دشوار منچستر برابر اورتون / کریستیانو رونالدو ناجی فرگوسن در اولترافورد

به گزارش خبرنگارمهر، در نخستین دیدار از روزدوم هفته هجدهم رقابت های لیگ برترفوتبال انگلستان عصر امروز تیم فوتبال منچستریونایتد موفق شد با نتیجه 2 بر یک اورتون را شکست دهد تا با 42 امتیاز همچنان به عنوان مهمترین تعقیب کننده آرسنال خود را معرفی کند.

برپایه این گزارش، در این دیدار که در ورزشگاه اولترافورد برگزار شد، کریستیانو رونالدو(22) و (86-پنالتی) برای منچستر گلزنی کردند و تیم کاهیل (27) تک گل اورتون را به ثمر رساند.

هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان با برگزاری 2 زیر به پایان می رسد:

* بلکبرن - چلسی

* نیوکاسل - دربی

جدول رده بندی:

1- آرسنال 43 امتیاز

2- منچستریونایتد 42 امتیاز

3- چلسی 34 امتیاز(یک بازی کمتر و تفاضل گل14+)

4- منچستر سیتی 34 امتیاز(تفاضل گل5+)

5- لیورپول 33 امتیاز(یک بازی کمتر)

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18- ساندرلند 14 امتیاز

19- ویگان 13 امتیاز

20- دربی 6 امتیاز(یک بازی کمتر)