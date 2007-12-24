دکتر محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا زمانیکه جواب تحقیقات انجام شده بدست ما نرسد وجود هیچ احتمالی را در مرگ دلفین ها رد نمی کنم.

وی افزود: دنیا دنیای علم است و به نظر من باید منتظر گزارش کمیته تحقیق در خصوص مرگ دلفین ها که با تحقیقات گسترده بدست آمده است، باشیم.

دکتر نبوی در ادامه با اشاره به اینکه فقط دیدگاههایی را می پذیریم که پایه علمی و تحقیقاتی داشته باشد، تصریح کرد: در حال تهیه دفترچه ای در خصوص چگونگی برخورد با پستانداران دریایی در مواجه با اینگونه حوادث هستیم و امیدواریم با این دستورالعمل، در مواقع بحران بتوانیم با آمادگی بیشتری عمل کنیم.

وی در پاسخ به گروهی که معتقدند محققان IUCN از بار علمی کافی برای تحقیق و بررسی در خصوص دلفین ها برخوردار نبودند، گفت: کارشناسان بسیاری بدنبال آن هستند که در این سازمان مشغول فعالیت شوند اما تنها کسانی به عضویت آن در می آیند که از تجربه لازم و سابقه کاری معتبر برخوردار باشند لذا نمی توان اعتبار علمی آنها را زیر سوال برد.

مدیر کل دفتر زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: ما به دنبال شناسایی متهم نیستیم و تنها هدفمان بررسی علل واقع برای ممانعت از تکرار مجدد است.

وی در خصوص اقداماتی که برای رفع این معضل و راههای رسیدن به یک تجربه موثر برای عدم تکرار پذیری مجدد آن انجام می شود، گفت: در کنار تحقیقاتی که در خصوص مرگ دلفین ها در حال انجام است ، استعلاماتی را نیز از شرکت شیلات، بنادر و کشتیرانی، راپمی و ... درخواست نموده ایم و در آینده نزدیک اعلام خواهیم نمود.

دکتر نبوی در ادامه تصریح کرد: بدنبال برگزاری یک کارگاه آموزشی، تخصصی به مدت 4 تا5 روز با حضور اساتید مجرب بین المللی هستیم و با توجه به موافقت راپمی با برگزاری این کارگاه، تا پایان سال آن برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر منتظر پاسخ IUCN هستیم و امیدواریم تا ظرف دو هفته آینده علل بروز این مشکل را یافته و به اطلاع عموم برسانیم.