۱۱۱ شعبه اخذ رأی در رامهرمز در نظر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله خیران پور صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: تمامی مقدمات برگزاری مرحله دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رامهرمز در حوزه اجرا، نظارت و امنیت فراهم شده است.

فرماندار رامهرمز افزود: ۱۱۱ صندوق اخذ رأی در رامهرمز برای دومین مرحله دوازدهمین دوره مجلس فراهم شده که اطلاع‌رسانی عمومی در زمان مقرر انجام خواهد شد.

فرماندار رامهرمز گفت: در ۲۱ اردیبهشت ماه مردم رامهرمز با حضور پرشور خود در پای صندوق‌های رأی در امنیت کامل، منتخب خود را راهی مجلس خواهند کرد.