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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۲۹

فرماندار رامهرمز:

۱۱۱ شعبه اخذ رأی در رامهرمز در نظر گرفته شد

۱۱۱ شعبه اخذ رأی در رامهرمز در نظر گرفته شد

رامهرمز- فرماندار رامهرمز گفت: ۱۱۱ شعبه اخذ رأی برای دومین مرحله دوازدهمین دوره مجلس در رامهرمز در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله خیران پور صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: تمامی مقدمات برگزاری مرحله دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رامهرمز در حوزه اجرا، نظارت و امنیت فراهم شده است.

فرماندار رامهرمز افزود: ۱۱۱ صندوق اخذ رأی در رامهرمز برای دومین مرحله دوازدهمین دوره مجلس فراهم شده که اطلاع‌رسانی عمومی در زمان مقرر انجام خواهد شد.

فرماندار رامهرمز گفت: در ۲۱ اردیبهشت ماه مردم رامهرمز با حضور پرشور خود در پای صندوق‌های رأی در امنیت کامل، منتخب خود را راهی مجلس خواهند کرد.

کد مطلب 6099139

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