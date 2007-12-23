سد مخزنی ساروق تکاب سال آینده آبگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، نقی کریمی، عصر امروز در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی از عملیات ساختمانی این سد، اعتبارات مورد نیاز این طرح برای رسیدن به مرحله آبگیری را ‪ ۴۰‬میلیارد ریال عنوان کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون این سد از 84 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و در صورت تامین ‪ ۴۰‬میلیارد ریال دیگر، این طرح طبق زمانبدی اعلام شده آماده بهره برداری خواهد شد.

کریمی عنوان کرد: تاکنون برای اجرای این طرح افزون بر شش میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای این طرح هزینه شده است.

وی سد ساروق را یکی از طرحهای فنی و پیچیده سدسازی در کشور دانست و ادامه داد: در اجرای این طرح، برای نخستین بار از فن آوری جدیدی استفاده شد که مجریان طرح را قادر ساخت در دمای زیر صفر نیز عملیات ساختمانی سد را ادامه دهند.

کریمی بیان داشت: با بهره‌ برداری از این طرح، علاوه بر تامین آب آشامیدنی تکاب، آب زراعی افزون بر پنج هزار هکتار از اراضی پایین دست سد نیز در دسترس کشاورزان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اجرای طرحهای آبیاری و زهکشی دشت‌های پایین دست این سد خاطرنشان کرد: برای احداث ایستگاه های پمپاژ آب این طرح، ‪ ۵۰‬میلیارد ریال مورد نیاز است که می‌تواند از محل تسهیلات بنگاه های کوچک و زودبازده تامین شود.

کریمی همچنین از پیشرفت ‪ ۵۰‬درصدی سد "احمدآباد" تکاب خبر داد و افزود: این سد نیز اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: تا پایان امسال عملیات اجرایی سه سد زودبازده در روستاهای "قینرجه"، "زره شوران" و "عربشاه گروس" به پایان می‌رسد.