گرامیداشت شهدای مداح استان تهران در بهارستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله نوحی صبح سه شنبه در آخرین جلسه هماهنگی برگزاری اجلاسیه شهدای مداح استان تهران گفت: اجلاسیه شهدای مداح در راستای کنگره ملی سرداران شهید و ۱۲ هزار شهید استان تهران برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه اجلاسیه شهدای مداح استان در بهارستان برگزار می‌شود، گفت: باید در برگزاری کنگره شهدا نگاه به اقشار مختلف مردم باشد، چرا که همه اقشار مردم طی هشت سال دفاع مقدس در مقابل باطل ایستاده و از کشور دفاع کردند.

فرماندار بهارستان گفت: دستاورد اصلی برگزاری کنگره، نسلی است که ذیل این برنامه‌ها تربیت می‌شوند، از این رو طراحی و اجرای این برنامه‌ها باید به گونه‌ای باشد که در باور مردم به فرهنگ ایثار و شهادت تأثیر بگذارد و این تأثیرگذاری بعد از برگزاری کنگره در جامعه جلوه‌گر باشد.

وی ساخت و نصب المان کنگره شهدا در ورودی شهرها، طراحی و اجرای دیوارنگاره‌ها با محوریت تصاویر شهدا و پویش کتابخوانی و مقاله نویسی را از اقدامات ستاد بزرگداشت شهدای بهارستان دانست و گفت: برگزاری اجلاسیه شهدای مداح، جمع آوری آثار برجای مانده از شهدای شهرستان، فضاسازی در سطح بهارستان و برگزاری ویژه برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی از دیگر اقداماتی است که تا روز برگزاری کنگره اجرا می‌شود.