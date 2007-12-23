شاخص آسفالت راه های روستایی تکاب 30 درصد بالاتر از متوسط استانی است

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، عباس فرومندی، عصر امروز در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی از طرحهای راه روستایی تکاب افزود: از ‪ ۳۷۷‬کیلومتر راه های روستایی این شهرستان، افزون بر ‪ ۱۱۰‬کیلومتر آسفالت است.

وی از آسفالت و ساماندهی 10 درصد از راه های شنی این شهرستان تا پایان سال جاری و نیمه اول سال آینده خبر داد و اظهار داشت: شهرستان تکاب جزء پنج شهرستان برتر استان به لحاظ شاخص‌های توسعه راه های روستایی است.

فرومندی ادامه داد: با اتمام این طرح ها تا پایان نیمه نخست سال آینده، طول راه های روستایی آسفالت به ‪ ۱۶۰‬کیلومتر افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به بهسازی و ساماندهی راه های روستاهای سخت گذر و کوهستانی خاطرشنان کرد: با توجه به اینکه آسفالت این نوع راه ها توجیه اقتصادی ندارد اما به صورت کاملا مطلوب بهسازی و مرمت خواهند شد.