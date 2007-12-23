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۲ دی ۱۳۸۶، ۲۰:۰۵

شاخص آسفالت راه های روستایی تکاب 30 درصد بالاتر از متوسط استانی است

شاخص آسفالت راه های روستایی تکاب 30 درصد بالاتر از متوسط استانی است

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری آذربایجان غربی گفت: هم اکنون شاخص آسفالت راه های روستایی تکاب، ‪ ۳۰‬درصد بالاتر از متوسط استانی است.

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، عباس فرومندی، عصر امروز در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی از طرحهای راه روستایی تکاب افزود: از ‪ ۳۷۷‬کیلومتر راه های روستایی این شهرستان، افزون بر ‪ ۱۱۰‬کیلومتر آسفالت است.

وی از آسفالت و ساماندهی 10 درصد از راه های شنی این شهرستان تا پایان سال جاری و نیمه اول سال آینده خبر داد و اظهار داشت: شهرستان تکاب جزء پنج شهرستان برتر استان به لحاظ شاخص‌های توسعه راه های روستایی است.

فرومندی ادامه داد: با اتمام این طرح ها تا پایان نیمه نخست سال آینده، طول راه های روستایی آسفالت به ‪ ۱۶۰‬کیلومتر افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به بهسازی و ساماندهی راه های روستاهای سخت گذر و کوهستانی خاطرشنان کرد: با توجه به اینکه آسفالت این نوع راه ها توجیه اقتصادی ندارد اما به صورت کاملا مطلوب بهسازی و مرمت خواهند شد.

کد مطلب 609917

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