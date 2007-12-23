خشونت ها در افغانستان 16 کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد یعقوب سخنگوی پلیس ولایت خوست در شرق افغانستان گفت: یک زن در میان سه غیرنظامی است که امروز براثر انفجار بمب کارگذاشته شده در کنار جاده ای در نزدیک مرز با پاکستان کشته شدند.

در این انفجار دو غیرنظامی دیگر زخمی شدند و هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.

در همین حال، وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که 10 فرد مسلح گروه طالبان روز جمعه در درگیری با ارتش افغانستان در ولایت قندهار در جنوب این کشور کشته شدند. به گفته این وزارتخانه، چهار نظامی نیز در تبادل آتش زخمی شدند.

پلیس افغانستان نیز گفت که دو پلیس و یک سرباز ارتش روز شنبه براثر انفجار بمب در مسیر خودروی آنها در منطقه سبنگار در ولایت ننگرهار در شرق این کشور کشته شدند.