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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۶:۳۷

پايتخت ايران به استقبال محرم رفت

تهران، پايتخت ايران اسلامي امروز حال و هواي ديگري دارد، پارچه نوشته ها و آذينهاي كوي برزن بوي عشق مي دهد ، محرم آمده تا مشتاقان سالار شهيدان را به شور دوباره همراه با شعور فراخواند .

به گزارش خبرگزاري مهر اكنون با آمدن ماه محرم در و ديوار تهران با پارچه ها و نوارهاي مشكي آذين بسته شده تا ياد و خاطره كربلا را زنده  كند، مردم كوي و برزن  لباس سياه به تن كرده اند و شبها در دسته هاي عزاداري به ياد امام و پيشوايشان در آيينهاي مذهبي حاضر مي شوند .

 مسئولان و مديران شهر نيز همگام با مردم عزادار رفته رفته شهر را براي  مراسم عزاداري  امام عاشقان مهيا مي كنند .مساجد، حسينيه ها وتكاياي شهر در محله ها و مناطق مختلف نيز شور وحال ديگري يافته اند. دراين ايام  كودكان،  پيران و جوانان مشتاق را مي بينيد كه لباس سياه به تن كرده اند  و با حزن و اندوه  شعرها و مرثيه هاي حماسه كربلا را تكرار مي كنند .

 مردم عزادار در مناطق مختلف نذري مي دهند تا در خدمت به عاشقان و مشتاقان امامت و ياد آوران امام و پيشواي شهيدان سهيم باشند و سازمانها و مراكز دولتي وعمومي نيز همگام با مردم عزادار به  برگزاري مراسم مختلف مي پردازند و با دادن تسهيلات  به مردم در اداي نذر و نيازشان آنان را ياري مي دهند .

 وتهران ،  پايتخت جهان شيعه اكنون سياهپوش عزاي آزادگاني است كه شهادت را بر زندگي ننگين ترجيح دادند و مردم هميشه حاضر و عاشق ايران به شوق عزاداري براي  پيشواي خويش و ياران باوفايش  مراسم و آيين هزار ساله را آگاهانه  به جا مي آورند .

کد مطلب 60992

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