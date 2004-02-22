پايتخت ايران به استقبال محرم رفت

به گزارش خبرگزاري مهر اكنون با آمدن ماه محرم در و ديوار تهران با پارچه ها و نوارهاي مشكي آذين بسته شده تا ياد و خاطره كربلا را زنده كند، مردم كوي و برزن لباس سياه به تن كرده اند و شبها در دسته هاي عزاداري به ياد امام و پيشوايشان در آيينهاي مذهبي حاضر مي شوند .

مسئولان و مديران شهر نيز همگام با مردم عزادار رفته رفته شهر را براي مراسم عزاداري امام عاشقان مهيا مي كنند .مساجد، حسينيه ها وتكاياي شهر در محله ها و مناطق مختلف نيز شور وحال ديگري يافته اند. دراين ايام كودكان، پيران و جوانان مشتاق را مي بينيد كه لباس سياه به تن كرده اند و با حزن و اندوه شعرها و مرثيه هاي حماسه كربلا را تكرار مي كنند .

مردم عزادار در مناطق مختلف نذري مي دهند تا در خدمت به عاشقان و مشتاقان امامت و ياد آوران امام و پيشواي شهيدان سهيم باشند و سازمانها و مراكز دولتي وعمومي نيز همگام با مردم عزادار به برگزاري مراسم مختلف مي پردازند و با دادن تسهيلات به مردم در اداي نذر و نيازشان آنان را ياري مي دهند .

وتهران ، پايتخت جهان شيعه اكنون سياهپوش عزاي آزادگاني است كه شهادت را بر زندگي ننگين ترجيح دادند و مردم هميشه حاضر و عاشق ايران به شوق عزاداري براي پيشواي خويش و ياران باوفايش مراسم و آيين هزار ساله را آگاهانه به جا مي آورند .