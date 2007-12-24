خور موسی نیاز به حفاظت جدی دارد

دکتر علیرضا نیکویان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آلودگی در خور موسی گفت: تحقیقاتی که بر روی موجودات، بستر و آب در خور موسی انجام گرفته است ، آلودگی در این منطقهرا تایید می کند.

وی افزود: خور موسی متشکل از چند شاخه فرعی است که برخی از آنها فاضلابهای پتروشیمی رازی و بندر امام را دریافت می کنند.

دکتر نیکویان با اشاره به اینکه در برخی از نقاط خور موسی آلودگی در سطح آب به راحتی قابل رویت است، ادامه داد: در برخی بخشهای مجتمع های پتروشیمی علی رغم وجود واحدهای تصفیه فاضلاب، تصفیه به خوبی انجام نمی گیرد و با ورود به شاخه های باریک خور موسی، آلودگی وارد منطقه می شود.

وی اضافه کرد: خور موسی نیاز به یک حفاظت جدی از سوی سازمانهای مسئول از جمله حفاظت از محیط زیست دارد تا از نظر آلودگی هایی مثل تردد کشتی ها، آلودگی های پتروشیمی و... کنترل شود.

این کارشناس اکولوژی دریایی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال وجود جیوه در این منطقه وجود دارد گفت: در خصوص چیوه چیزی که نشان دهنده بحران باشد دیده نشده است اما به هرحال هر نوع ماده شیمیایی که وارد آب می شود اکوسیستم آب را به هم می زند و موجود زنده تحت تاثیر آن قرار می گیرد لذا ترکیبات شیمیایی موجود در فاضلاب پتروشیمی ها مضر هستند.

وی تصریح کرد: ما باید آنالیزهای خود را در این منطقه با یک فوریت بیشتری به انجام رسانیم و در تحقیقات خود ضمن داشتن دقت کافی سرعت عمل را بالا ببریم.

دکتر نیکویان یکی از مسایل مورد اهمیت در بررسی مواد شیمیایی منطقه بخصوص جیوه گفت: اندازه گیری جیوه باید با دقت بسیار بالایی انجام گیرد و ضمن آماده سازی یک نمونه مناسب، باید در انتخاب دستگاه اجرای تحقیق و نحوه خواندن میزان جیوه دقت بسیاری بکار برد تا بتوان بر داشته ها اعتماد کرد.