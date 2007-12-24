مصطفوی در گفتگو با مهر: ایران با 78 کشور موافقتنامه فرهنگی امضا کرده است

سید مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تأکید مقام معظم رهبری بر تقویت فعالیتهای تبلیغی خارج از کشور اظهار داشت: جزو شرح وظایف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، انتقال فرهنگ و معارف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور و ایجاد تعامل سازنده فرهنگی با ملل مختلف است.

وی افزود: برای این منظور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی زمینه هایی را فراهم کرده که این زمینه ها به طور عمده بستری قانونی دارد و در چارچوب تنظیم موافقتنامه های فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مختلف و تنظیم یادداشتهای تفاهم فرهنگی فعالیتهای متنوع فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها تعریف شده است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، زمینه های اجرای توافقهای به عمل آمده را فراهم می کند که این فعالیتها یا در زمینه مبادلات علمی و یا همکاری های علمی، هنری و یا فرهنگی است کهاجرایی می شوند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه حرکت انقلاب ما فرهنگی بوده و افتخار می کنیم که فرهنگ خمیرمایه زندگی ما است و اخلاق، عرفان، معارف الهی جنبه های اصلی زندگی اجتماعی ما را تشکیل می دهد باید موضوع فرهنگ را به عنوان پایه حرکتهای اجتماعی و تعاملات بین امللی قرار دهیم.

وی با توجه به رشد اسلام خواهی در دنیا، با توجه به نیاز روز افزون دنیا به عرفان و معنویت و با توجه به اینکه امروز دنیا تشنه صلح است، اظهار داشت: صلح از معنویت، اخلاق اجتماعی و اخلاق مبتنی بر معارف دینی و الهی سرچشمه می گیرد و ما وظیفه داریم این معارف دینی و فرهنگی را در تمام تعاملهای خارجی خود معرفی کنیم. در کشورهایی که توانسته ایم در چارچوبی قانونمند و شفاف فعالیتهای فرهنگی خود را چون دینی یا مدنی ارائه دهیم تأثیر مثبت را در سایر زمینه ها مشاهده کردیم که در آن میان می توان به جلب اعتماد ملتها اشاره کرد.

مصطفوی گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تلاش می کند موافقنامه های فرهنگی منعقد شده میان جمهوری اسلامی ایران و کشور و برخی سازمانهای بین المللی مثل سازمان کنفرانس اسلامی، اکو، آیسسکو را فعال کرده ، به بندهای غیر فعال آن توجه کرده و آنها را توسعه دهد، چرا که توسعه ابعاد فرهنگی میان ایران و سایر کشورها زمینه تأمین منافع دو کشور را فراهم می کند.

وی با تأکید بر اینکه در راه توسعه فعالیتهای تبلیغی در خارج از کشور با دستگاه های فرهنگی چون مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مجمع جهانی اهل بیت نیز همکاری کرده و از تجربیات آنها استفاده می شود، گفت: دستگاه های متعددی هستند که توان فعالیتهای فرهنگی در خارج از کشور دارند. برای مثال برخی از وزارتخانه ها چون وزارت علوم این امکان را دارد که با کشورهای دیگر تبادل استاد و دانشجو انجام داده، سمینارهای دانشجویی برگزار کرده بورسهای مطالعاتی داشته باشد. در موافقتنامه ای علمی با کشورهای مختلف زمینه را برای وارد شدن وزرات علوم آماده می کنیم. در این زمینه می توان به همکاری های آموزشی، کمک آموزشی ، تجربیات آموزشی وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.