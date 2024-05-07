مشکل تامین منابع اعتباری پروژه راه آهن لرستان حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری ظهرسه‌شنبه در حاشیه بازدید از پروژه راه آهن لرستان، اظهار داشت: این پروژه ضمن انتفاع مردم لرستان اهمیت منطقه‌ای دارد و جزو کریدورهای اصلی است، دسترسی به مسیرهای ریلی را تسهیل می‌کند و با جدیت دنبال شده است.

وی عنوان کرد: بخش خوبی از پروژه پیش رفته است و بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بخش زیادی از بار مورد نیاز از طریق بندر امام وارد کشور می‌شود و بیش از ۶۰ میلیون تن بار از منطقه باید جابجا شود، گفت: زیر ساخت و امکان جابجایی بار بسیار پایین است که با راه آهن میزان ظرفیت جابجایی افزایش می‌یابد.

منصوری، بیان داشت: با تاکید رئیس جمهور و مصوبه سفر، کار در پروژه راه آهن لرستان سرعت گرفت و تا اسفند پارسال پیشرفت مطلوبی داشت اما به دلیل محدودیت منابع دچار افت و پس از آن در اجرای پروژه تأخیر ایجاد شد.

وی با تاکید بر اینکه پروژه سنگین است و منابع مالی بسیاری نیاز دارد، افزود: با استفاده از ۱.۲ میلیارد منابع دفتر مقام معظم رهبری در قالب صندوق توسعه و پیگیری رئیس جمهور، تأمین منابعی از محل تهاتر نفت انجام شده است.

معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه فرآیند تبدیل نقدینگی با تأخیر مواجه است، ادامه داد: پنجشنبه گذشته جلسه‌ای با نظر رئیس‌جمهور در سطح ملی برگزار شد که در اسرع وقت محموله مناسب نفت برای تأمین منبع مالی این طرح در نظر گرفته و تحویل پیمانکار شود، این فرآیند آغاز شده است و به زودی در تأمین منابع تسهیل می‌شود، با این وجود ما نگذاشتیم کار برای تأمین منابع مالی پروژه تعطیل شود.

منصوری در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه چون اعتبار به روز شده طرح بالای ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است بنابراین تأمین منابع ارزی آن ضروری است، عنوان کرد: فرآیند عملیاتی تهاتر نفت برای پروژه آغاز شده است، منابع بودجه عمومی را نمی‌توانیم وارد این پروژه کنیم، چون زمانبر است، منتهی با این حجم کار و تجهیز کارگاهی که صورت گرفته با تلاش شبانه روزی باید اختصاص منابع متناسب با اجرای پروژه باشد.

وی با بیان اینکه راه آهن لرستان پروژه ملی و بین المللی است و شمال به جنوب را تکمیل می‌کند و دستور رئیس جمهور این است که کار دنبال شود، گفت: مجموعه وزارت راه پنج پروژه ریلی را در دستور کار دارد که راه آهن لرستان یکی از آنها است، موضوع تأمین منابع پروژه حل شده است و همه جدی هستیم کار را تکمیل کنیم.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه با پیگیری استان و وزارت راه پای کار هستیم و بعد از این سفر جلسات عملیاتی را در این رابطه برگزار می‌کنیم تا تهاتر نفت با ورود اعتبار از محل استیجازه رهبری و تخصیص ارز صورت بگیرد.