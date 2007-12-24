به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آنلاین، بیشتر کشورهای اسلامی به منظور تأکید بر آزادی دینی و تسامح با مسیحیان به اقلیتهای مسیحی کشور خود اجازه می‌دهند تا شعائر دینی و آموزه‌های خود را با رعایت قوانین کشور اسلامی به جا آورند، اما دولت عربستان نسبت به فعالیتهای دینی غیراسلامی هشدار داده و با مخالفین این دستور برخورد و آنها را دستگیر می‌کند.

طی سالهای گذشته برخی از مسیحیان، باندهای ویژه سری را تشکیل داده اند تا شعائر دینی خود را در کلیساهای مخفی در عید کریسمس و یا میلاد حضرت مسیح (ع) برگزار کنند.

اما موضوع آزادی دینی در عربستان موضوعی جدید نیست، بلکه گزارشهای بین المللی حقوق بشر در این مورد ارائه شده است.

نوامبر سال گذشته که ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان از واتیکان دیدار کرد و با پاپ بندیکت شانزدهم و 10 نفر از شخصیتهای برجسته درباره این موضوع گفتگو کردند.

در این راستا بی بی سی گزارش داده است: اگر چه این مسئله جدیدی نیست، اما وزارت امور خارجه آمریکا طی سالهای گذشته گزارش سالانه خود را از آزادی دین در عربستان ارائه کرده و در آن آورده است: در عربستان آزادی دینی برای هیچ یک از ادیان وجود ندارد و این مسئله نگرانیهای خاصی را ایجاد کرده است. مسیحیت و نشانه‌های آن چون صلیب و درخت کریسمس در عربستان غیرقانونی و ممنوع است و با خشونت از سوی پلیسهای دینی عربستان مواجه می‌شوند.

اما عربستان نسبت به این گزارشها هیچ واکنشی نشان نداده و تنها اعلام کرد: مسئولان عربستان بر وضعیت دینی حاکم بر عربستان به علت وجود حرمین شریفین در سرزمین خود تأکید دارند، از این رو اجرای این تدابیر به منظور اصلاح اوضاع داخلی عربستان را مناسب می‌دانند.

یکی از بزرگترین سایتهای اطلاع رسانی عربستان درباره این موضوع اعلام کرده: این مسئله تنها به مسیحیان این کشور برنمی گردد، بلکه مسلمانان این کشور اعم از سنی و شیعه نیز با تعصبات دینی شدید دولت عربستان روبه رو هستند.

در عربستان تنها دو روز به عنوان تعطیلی رسمی وجود دارد یکی عید فطر و دیگری عید قربان و به مسلمانان اجازه داده نمی‌شود میلاد حضرت محمد (ص) از سوی مذاهب شافعی، مالکی و شیعه جشن گرفته شود و حتی از سوی رسانه های گروهی نیز اعلام نمی‌شود. اما مسلمانان حجاز این روز را به صورت مخفیانه جشن می‌گیرند.