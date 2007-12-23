سایت حوزه هنری زنجان با طراحی جدید به زودی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه و گسترش فعالیت های فرهنگی، مسئولان سایت های حوزه هنری 30 استان کشور به منظور طراحی و راه اندازی سایت های حوزه هنری مراکز استانها به مدت دو روز تحت برنامه ریزی های انجام شده از سوی حوزه هنری مرکز آموزش دیده اند.

وی با اشاره به این که برنامه نویسی سایت ها توسط حوزه هنری مرکز صورت گرفته است، ادامه داد: پشتیبانی نرم افزاری این سایت ها از سوی حوزه هنری مرکز صورت می گیرد اما مدیریت محتوایی آن بر عهده حوزه های هنری مراکز استانها خواهد بود تا کلیه اخبار، فعالیت ها و برنامه های اجرایی آنها به صورت استانی در قالب همین سایت منعکس شوند.

اماملو افزود: لوگو سایت باید نمایانگر فرهنگ بومی هر منطقه باشد که پس از این اقدام، سایت حوزه هنری استان به زودی آماده بهره برداری خواهد شد.

رئیس حوزه هنری استان زنجان با اشاره به این که در صفحه اصلی سایت مهمترین عناوین تازه ترین اخبار، اسامی واحدهای حوزه هنری و لینک برنامه های سینماها درج خواهد شد، بیان داشت: با توجه به این که به روز رسانی و مدیریت محتوایی هر بخش بر عهده مسئول هر واحد خواهد بود، برای هر بخش صفحه ای طراحی شده است که علاقمندان به استفاده از مطالب ارزنده این سایت می توانند پس از کلیک بر روی اسامی هر یک از واحدها مطالب، مقالات آموزشی و اخبار هر بخش را رویت کنند.

اماملو عنوان کرد: مطالب و محتویات این سایت به دو صورت تخصصی و غیر تخصصی به گونه ای خواهد بود که مورد استفاده عموم مردم استان قرار گیرد.