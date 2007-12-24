دومین دوره جشنواه قرآنی"کودک و نوجوان" زنجان برگزار می شود

علی صحبتلو در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: این جشنواره در سه مرحله آموزشگاهی، شهرستانی و استانی در رشته های طراحی، خطاطی، مقاله نویسی، نقاشی، حفظ و قرائت، اذان و با محوریت انقلاب اسلامی و کودک و نوجوان برگزار می شود.

وی شناسایی، استعدادهای قرآنی بین دانش آموزان، کوشش در تربیت و تقویت نیروهای قرآنی دانش آموزان و استفاده از ابزار هنر برای ارائه مسائل قرآنی در سه مقطع، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را از اهداف مهم برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

صحبتلو با بیان اینکه، مرحله مقدماتی این جشنواره هم اکنون در سطح آموزشگاه های استان در حال اجراست ادامه داد: مرحله استانی آن نیز در دهه فجر با حضور بیش از یک هزار و 600 تن از دانش آموزان زنجانی برگزار خواهد شد.

مدیر دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان یاد آورشد: سال گذشته بیش از 25 هزار نفر از دانش آموزان در مرحله مقدماتی این مسابقات با هم به رقابت پرداختند و یک هزار و 200 نفر نیز به مرحله نهایی این مسابقات راه یافتند.