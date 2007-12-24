قهرمانان کشتی دانش آموزان کهگیلویه و بویراحمد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، در این مسابقات که شب گذشته با شرکت برگزیدگان مسابقات شهرستانها و مناطق استان در سالن پوریای ولی یاسوج برگزار شد، در بخش کشتی آزاد، دانش آموزان سعید گشتاسبی، آرمان پرنگ پور و مهرداد شولی از دهدشت، کیانوش میهن پرست، مهدی بازی و نوید سینایی از گچساران و فرشید احمدی پور و شهاب الدین موسوی از یاسوج در اوزان هشتگانه به عنوان قهرمانی دست یافتند.در هشت وزن کشتی فرنگی نیز دانش آموزان، حمید نوشادی، سعید حائز زاده، اکبر عبدی نسب، مهدی مهاجر و مهدی رجبی از یاسوج و مهرداد علیپور و اکبر رسایی از گچساران و محسن فرخانی از دهدشت، صاحب مقام قهرمانی شدند.
نفرات برگزیده این مسابقات به عنوان نمایندگان استان به مسابقات کشتی آزاد و فرنگی دانش آموزان کشور اعزام می شوند.
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