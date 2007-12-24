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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۴۵

قهرمانان کشتی دانش آموزان کهگیلویه و بویراحمد معرفی شدند

یاسوج - خبرگزاری مهر: قهرمانان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی دانش آموزان پسر دوره متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، در این مسابقات که شب گذشته با شرکت برگزیدگان مسابقات شهرستانها و مناطق استان در سالن پوریای ولی یاسوج برگزار شد، در بخش کشتی آزاد، دانش آموزان سعید گشتاسبی، آرمان پرنگ پور و مهرداد شولی از دهدشت، کیانوش میهن پرست، مهدی بازی و نوید سینایی از گچساران و فرشید احمدی پور و شهاب الدین موسوی از یاسوج در اوزان هشتگانه به عنوان قهرمانی دست یافتند.

در هشت وزن کشتی فرنگی نیز دانش آموزان، حمید نوشادی، سعید حائز زاده، اکبر عبدی نسب، مهدی مهاجر و مهدی رجبی از یاسوج و مهرداد علیپور و اکبر رسایی از گچساران و محسن فرخانی از دهدشت، صاحب مقام قهرمانی شدند.

نفرات برگزیده این مسابقات به عنوان نمایندگان استان به مسابقات کشتی آزاد و فرنگی دانش آموزان کشور اعزام می شوند.

کد مطلب 609936

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