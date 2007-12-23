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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۵۲

نماینده اسقف ارامنه لبنان خواستار قرآن مجید به زبان ارمنی شد

نماینده اسقف ارامنه لبنان خواستار قرآن مجید به زبان ارمنی شد

مسئول روابط بین‌الملل اسقف‌نشینی کیلیکیه لبنان در دیدار با رایزن فرهنگی ایران در ارمنستان، قرآن مجید به زبان ارمنی درخواست کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزن فرهنگی ج.ا. ایران نیز  5 جلد قرآن کریم ترجمه شده به زبان ارمنی به همراه یک دوره از کتب منتشره از سوی رایزنی به زبان ارمنی را به وی اهدا کرد.

نارگ آلمزیان ضمن اشاره به وضعیت فعلی کشور لبنان، تمامی مشکلات مردم فلسطین را از ناحیه اسراییل دانست و گفت: من به عنوان نماینده اسقف نشینی کیلیکیه اعلام می کنم که اسقف نشینی کیلیکیه و ارامنه لبنان همیشه به ایران نزدیک بوده اند و خود را در کنار ایرانیان می‌دانند.

 وی سپس وضعیت مارونی ها – دروزی ها و سایر جریانهای تاثیر گذار در لبنان را تشریح کرد.

کد مطلب 609937

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