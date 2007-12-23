نام هیچ مربی ایرانی برای سرمربیگری مطرح نشده است / سلامتی جورج برایمان مهم است

به گزارش خبرنگار، علی رغبتی که پس از پایان نشست امروز کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با خبرنگاران گفتگو می کرد با بیان این مطلب افزود: دراین نشست درمورد موارد مختلفی بحث و تبادل نطر شد که ازآن جمله می توان به تعیین دستور جلسه برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، حق پخش تلویزنی تیم ملی فوتبال و انتخاب اعضای کمیته تیم های ملی اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه اعضای کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال در خصوص تعیین اعضای کمیته تیم های ملی به جمع بندی نهایی نرسیده اند افزود: امروز قرار بود ترکیب نهایی کمیته تیم های ملی مشخص شود و برای چهار پست این کمیته نفراتی را در نظر داشتیم اما از آنجایی که افراد مورد نظر ما پاسخی به درخواست کمیته انتقالی ندادند انتخاب آنها مجددا به تعویق افتاد.

این عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با تایید خبر حضور حشمت مهاجرانی در کمیته فنی تیم ملی افزود: یکی از نفراتی که برای این کمیته در نظر داشتیم حسن حبیبی بود که اعلام کرد نمی تواند با تیم ملی همکاری کند که به این ترتیب حضور وی درکمیته تیم های ملی میسر نشد.

رغبتی درخصوص دلالیل غیبت حشمت مهاجرانی در نشست امروز کمیته انتقالی گفت: قرار بود در نشست امروز آقای مهاجرانی برنامه های خود رابه کمیته انتقالی ارائه کند اما از آنجا که در مورد انتخاب اعضای کمیته تیم های ملی به جمع بندی نرسیدیم نتوانستیم پذیرای ایشان باشیم.

وی با اذعان به اینکه کمیته تیم های ملی مستقیما زیر نظر رئیس فدراسیون فوتبال اداره خواهد شد از حضور دو دستیار ایرانی برای حضور در کادرفنی تیم ملی خبر داد و افزود: مذاکراتی با دو مربی ایرانی انجام شده که در صورت موافقت باشگاه های آنها همکاری این مربیان با تیم ملی آغاز و اسامی آنها رسما معرفی خواهد شد.

وی با تایید خبر مذاکرات کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با ژاک سانتینی و آرتورجورج خاطر نشان کرد: از بین این دو مربی تا به امروز سانتینی پاسخی به درخواست ما نداده است و گمان نمی کنم شرایط برای همکاری او با فدراسیون فوتبال میسر شود. اما مذاکرات با آرتورجورج کماکان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه تایید سلامت آرتورجورج برای حضور در تیم ملی یکی از موارد تعیین کننده کمیته انتقالی است افزود: ما باید ابتدا از شرایط جسمانی آرتورجورج اطمینان حاصل کنیم و پس از آنکه در این مورد اطمینان حاصل شد در خصوص عقد قرارداد با این مربی پرتغالی تصمیم گیری خواهیم کرد.

سخنگوی کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال در خصوص اعلام فهرست 50 نفره تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور در مذاکرات مقدماتی جام جهانی 2010 گفت: اعلام آمادگی جهت حضور در این رقابت ها ابتدا شامل سه مرحله می شود . نخست معرفی ورزشگاه محل برگزاری مسابقات. دوم زمان برگزاری این بازیها و اعلام فهرست 50 نفره تیم ملی. تا به امروز دو مرحله نخست انجام شده و فهرست تیم ملی نیز به زودی مشخص خواهد شد.

رغبتی با اشاره به اینکه اعمال تغییرات در فهرست تیم های ملی 7 روز پیش از آغاز مسابقات مقدماتی جام جهانی امکانپذیر است تاکید کرد: اگر اسامی تیم ملی پِیش ازمشخص شدن سرمربی تیم ملی به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شود او این فرصت را خواهد داشت که طبق نظر خود در فهرست بازیکنان تیم ملی تغییراتی را بوجود آورد.

عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با اذعان به اینکه اطمینان از سلامتی آرتورجورج یکی از عوامل تعیین کننده حضور وی در تیم ملی فوتبال ایران است، در خصوص انتخاب دستیاران ایرانی سرمربی آتی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: برای ما شرایط باشگاه ها بسیار تعیین کننده است و به همین خاطر موافقت آنها برای حضورمربیان مورد نظر ما در تیم ملی تعیین کننده خواهد بود.

وی درادامه از تشکیل بانک اطلاعاتی بازیکنان تیم های لیگ برتری دسته اولی و لژیونرهای خارج از کشور خبر داد و گفت: برای تیم ملی برنامه های تدارکاتی در نظر داریم. قطعا برای اجرای این برنامه داشتن یک تیم ملی لازم است و باید تا آن تاریخ تشکیلات تیم ملی مشخص شود.

وی درپاسخ به خبرنگاری که از تاخیر در اعلام فهرست اسامی تیم ملی ابراز نگرانی می کرد گفت: قبول داریم که در این زمنیه دیر اقدام کردیم. ما برای تعیین سرمربی تیم ملی حساسیت هایی را داشتیم زیرا می خواستیم فردی سرمربی تیم ملی شود که سه سال به فوتبال ایران خدمت کند نه اینکه چند ماه پس از انتخابش دوباره فوتبال ایران با مشکل مواجه شود.

وی با تکذیب خبر مذاکره کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با ونه بلزگفت: مربیان انگلیسی مد نظر ما نیستند. در صدد آن هستیم که مربی از ایتالیا، فرانسه و آلمان را به خدمت درآوریم.

رغبتی ضمن اشاره به اینکه مهاجرانی در خصوص انتخاب سرمربی آینده تیم ملی به کمیته انتقالی کمک می کند تاکید کرد: آقای مهاجرانی با توجه به اینکه تجربه حضور در 4 تیم ملی را داشته است اطلاعات زیادی دارد که ما حتی الامکان از آن استفاده خواهیم کرد.

وی درخصوص احتمال تجدید ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون فوتبال گفت: ثبت نام از کاندیداهای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال انجام شد که 24 نفر واجد شرایط حضور در انتخابات شدند. در این بین آقای علی آبادی از شرکت در انتخابات انصراف داد که با این شرایط مجمع با حضور 23 نفر در تاریخ 19 دی ماه برگزار خواهد شد.

وی در ادامه از برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در تاریخ یاد شده در آکادمی ملی المپیک خبر داد و افزود: فدراسیون جهانی فوتبال کنفدراسیون فوتبال آسیا ، سازمان تربیت بدنی و کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال دست به دست هم داده اند تا انتخابات در تاریخ 19 دی برگزار شود.

وی با اذعان به اینکه کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال استفاده از مربی ایرانی را در دستور کار خود ندارد گفت: در نشست امروز علاوه بر بحث پیرامون حضور ژاک سانتینی و آرتورجورج در تیم ملی پیرامون حضور دو مربی خارجی دیگر از آلمان و ایتالیا نیز گفتگوهایی انجام شد.

وی همچنین تاکید کرد: کمیته انتقالی با هیچکدام از مربیان ایرانی مذاکره نکرده و در کمیته تیم های ملی فقط حضور مهاجرانی قطعی شده و هیچ کدام از مربیان لیگ برتری برای حضور در این کمیته مد نظر ما نیستند.