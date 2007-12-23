ری شهری خواستار ارائه خدمات ویژه پروازی در بازگشت حجاج شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه ، حجت الاسلام ری شهری همچنین در این دیدار از خدمات کادر پروازی، خدمه و کلیه دست اندرکاران شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در اعزام حجاج به مناسک حج قدر دانی کرد و از مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوی اسلامی خواست تا در بازگشت حجاج نیز خدمات ویژه یا به آنها ارائه کنند.

گفتنی است که 4 دی ماه تاریخ بازگشت اولین گروه از زئران ایرانی به کشور اعلام شده است.

درهمین رابطه "رضا جعفرزاده" سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه نخستین کاروان حجاج ایرانی ساعت 4 و 20 دقیقه سه شنبه 4 دی با پرواز شماره 2002 هواپیمایی هما در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند، از استقبال کنندگان خواست از هجوم بیش از حد به فرودگاهها خودداری کنند.



وی افزود که سه شنبه حجاج ایرانی با 14 پرواز از جده به ایران اعزام می شوند که از این تعداد 8 پرواز در فرودگاه مهرآباد و بقیه در فرودگاههای اهواز، شیراز و اصفهان به زمین خواهد نشست.



وی با بیان اینکه هواپیمایی کشوری هماهنگی های لازم را برای انجام پروازهای ایمن و با کمترین تاخیر انجام داده است، افزود:

پروازهای حجاج ایرانی تا 22 دی ادامه خواهد داشت و در این مدت حدود 103 هزار حاجی از سرزمین وحی به کشورمان منتقل می شوند.