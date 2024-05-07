توسعه پایدار بر مبنای حفاظت محیط زیست صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا منتظری پیش از ظهر سه شنبه در دور سوم نشست منطقهای مدیران کل حفاظت محیط زیست با محوریت معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس اظهار کرد: محیط زیست واژه مقدسی است که بر میگردد به نعمتی که خداوند در اختیار ما قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه محیط زیست را باید بتوانیم خوب نگه داریم و به نسلهای بعد انتقال دهیم تصریح کرد: متأسفانه افزایش دما محیط زیست را تخریب میکند.
منتظری بیان کرد: پدیدههایی از جمله خشکسالی و فرونشستها و همچنین تغییر اقلیم یکی دیگر از تهدیدهای محیط زیست به شمار میآید.
وی خاطر نشان کرد: این استان به دلیل کوهستانی بودن آن دارای شیب زیادی است و مهار آب امکان پذیر نیست و با فرونشست زمین و دشتهای ممنوعه مواجه است.
رئیس مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: آب یک ثروت ملی است و باید با دید ملی به آن نگاه کرد.
منتظری تاکید کرد: در زمینه توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و همچنین حفاظت از تنوع زیستی و ارتقا آن باید شاخصههای مدیریت زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد.
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