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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۹:۰۲

در نشست امروز کمیته انتقالی؛

سرمربی تیم ملی انتخاب نشد / حضور سانتینی منتفی شد

سرمربی تیم ملی انتخاب نشد / حضور سانتینی منتفی شد

اعضاء کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال در نشست امروز خود هیچگونه تصمیمی درخصوص انتخاب سرمربی تیم ملی و اعضای کمیته تیم های ملی نگرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصر امروز در محل فدراسیون فوتبال و با حضور تمام اعضا برگزار خواهد شد، حاضرین در خصوص انتخاب اعضای کمیته تیم های ملی که در دستور جلسه آنها قرارداشت، تصمیم خاصی اتخاذ نکردند.

برپایه این گزارش، همچنین در این نشست سرمربی تیم ملی هم معرفی نشد تا بحث معرفی سرمربی تیم ملی به روزها و نشست های بعدی موکول شود.

از سوی دیگر ژاک سانتینی که نامش به عنوان یکی از 2 گزینه اصلی هدایت تیم ملی مطرح شده بود، به پیشنهاد مسئولان فدراسیون فوتبال پاسخ مثبت نداد تا از لیست مربیان تیم ملی کنارگذاشته شود.

با این شرایط آرتور جرج پرتغالی تنها گزینه اصلی تیم ملی خواهد بود که همچنان به پیشنهاد مطرح شده پاسخ منفی نداده است و احتمال حضورش در تیم ملی ایران وجود دارد.

کد مطلب 609944

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