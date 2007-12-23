به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا در گفتگویی در خصوص وضعیت فوتبال کشور ضمن بیان مطلب فوق افزود: بی‌صبرانه منتظرم که انتخابات فدراسیون فوتبال انجام شود تا پس از آن، تیم ملی هم وضعیت روشنی پیدا کند. ما باید زودتر کار را شروع کنیم، چون حریفان ما زودتر از اینها آماده سازی خود را شروع کرده‌اند.

وی ادامه داد: فوتبال و تیم ملی ایران آنقدر پتانسیل دارد که این زمان را جبران کند، به شرط آنکه بیش از این معطل نکنیم و وقتی هم کار شروع شد، همه با تمام توان حتی برغم نظرات متفاوت از فدراسیون و تیم ملی حمایت کنند.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد تمرینات تیم فوتبال اینتراخت تاکید کرد: دو هفته دیگر تمریناتمان را شروع می‌کنیم. بعد از 3- 4 روز تمرین برای برگزاری اردو و بازیهای تدارکاتی راهی پرتغال می‌شویم.

وی درمورد وضعیت این تیم اضافه کرد: هنوز یک نیم فصل دیگر باقی مانده است و ما باید به جایگاه خوبی در جدول برسیم. البته مشکلاتی داشته‌ایم که برنامه‌های آماده سازی نیم فصل می‌تواند به جبران آنها کمک کند.

مهدوی کیا درمورد جایگاهش در اینتراخت تصریح کرد: مساله اول اینکه من در این فصل به اینتراخت پیوستم، همچنین همراهی تیم ملی در جام ملتهای آسیا، باعث شد که نتوانم در تمرینات بدنسازی تیم شرکت کنم ولی حالا بعد از یک ریکاوری خوب، فرصت دارم که در بدنسازی تیم حضور داشته باشم.

وی خاطرنشان کرد: من اهل مبارزه هستم و سرمربی حرف اول و آخر را در تیم می‌زند. اگر بخواهید در فوتبال آلمان موفق باشید باید توانایی خود را ثابت کنید و در فرصتهایی که به دست می‌آوریی جایگاه مناسبی را در تیم بدست آورید. اینجا من را برای اسمم نمی‌خواهند، برای فوتبالم می‌خواهند.

هافبک تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت در مورد وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس هم اظهار داشت: به خاطر تداخل با بازیها و تمرینات، بسیاری از بازیهای این تیم را نمی‌توانم ببینم، ولی اخبار بازیها را دنبال می‌کنم. واقعاً خوشحال هستم که پرسپولیس صدرنشین است و بدون شکست بازیها را ادامه می‌دهد.

وی افزود: مسئولان باشگاه باید مراقب باشند که این آرامش بر هم نخورد و من امیدوارم پرسپولیس همینطور بدون شکست تا قهرمانی پیش برود تا پس از سالها، دوباره هواداران طعم خوش قهرمانی این تیم بچشند. آنها در این چند سال قبل سختی کشیدند و صبور بودند و حق آنهاست که امسال خوشحال باشند.

مهدوی کیا در پایان در مورد عملکرد افشین قطبی گفت: شناخت چندانی از وی ندارم، چون بازیها را هم کامل دنبال نمی‌کنم و نمی‌خواهم قضاوت کنم، ولی همینکه پرسپولیس بازیهای خود را بدون شکست دنبال می‌کند، فکر می‌کنم شایستگی کادر مربیان را نشان می‌دهد.