سهم بخش معدن ايران در توليد ناخالص ملي به 1/1 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مجري طرح تجهيزمعادن سنگ آهن سنگان گفت: هم اكنون سهم صنعت و معدن ايران در توليد ناخالص ملي 17 درصد است كه مقدار ناچيزي از آن به بخش معدن اختصاص دارد.

مهندس منصور خوانساري افزود: با توجه به تغييرات خاصي كه درساختار معادن كشور بوجود آمده ، سهم بخش معدن ايران در توليد ناخالص ملي به 1/1 درصد افزايش يافته است.

وي با اشاره به ظرفيت بالاي وجود ذخايرمعدني در كشورافزود: بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته ، پيش بيني مي شود سهم معدن در توليد توليد ناخالص ملي تا سال 2010 تا چهار برابر افزايش يابد.

به گفته وي، ايران با بيش از24 ميليارد تن ذخايرمعدني مختلف دوازدهمين كشور بزرگ معدني جهان است و عمليات اكتشافي انجام شده وجود 60 نوع ماده معدني را دركشور نشان مي دهد و 14 نوع ماده معدني ديگر نيزدردست اكتشاف است.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه مواد اوليه بيشترصنايع به صورت مستقيم و غير مستقيم از طريق استخراج معادن توليد مي شود و بر اين اساس توليدان معدني پايه صنايع مختلف مي باشد.

خوانساري گفت: در برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور بر محوريت معادن تاكيد شده است و معادن وصنايع معدني نقش بسيار مهمي در توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه و اشتغال دارد.