سازمان محیط زیست عزم خود را برای تحقق شعار سال جزم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدادی امروز سه شنبه در دور سوم نشست منطقهای مدیران کل حفاظت محیط زیست با محوریت معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس اظهار کرد: در راستای امور و هماهنگی بین ستاد، ادارات کل محیط زیست به ۵ منطقه تقسیم شدهاند و در مناطق جلسات بر اساس منظم و موضوعی برگزار میشود.
وی تصریح کرد: در دولت سیزدهم دو دوره در هر پنج منطقه جلسات برگزار شده و امروز دومین جلسه از دور سوم جلسات منطقهای را در منطقه پنج که استانهای زاگرس نشین هستند با میزبانی اداره کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری و با محوریت موضوعات مربوط به توسعه مدیریت، مجلس، برنامه و بودجه برگزار میکنیم.
مدادی ادامه داد: محور نشست مسائل مربوط به برنامهریزی، بودجهریزی، قوانین مربوط به مقررات در سال ۱۴٠۳ بوده و طبیعی است که محوریت قوانین و مقررات در امسال حول محور شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری شده باشد.
وی اذعان کرد: رسالت سازمان محیط زیست نسبت به شعار سال در دو حوزه مختلف میتوان نسبت به آن قائل بود، روان سازی امور و تعامل سازنده با دستگاههای ذی ربط در راستای تحقق شعار سال و البته با حفظ ملاحظات و اصول زیست محیطی است.
مدادی خاطر نشان کرد: سازمان محیط زیست خود را موظف میداند که نسبت به شعار سال همکاری لازم با همه حوزهها داشته باشد.
وی افزود: محور دوم فعالیت سازمان ارتباط با شعار سال و مردمی سازی حفاظت از محیط زیست بوده که یکی از رویکردهای اصلی در امر حفاظت در کل دنیا است و روشهای نوین در امر حفاظت مبتنی بر مشارکت فعال مردم و ذینفعان و جوامع محلی است که امیدواریم در این حوزه نیز اتفاقات خوبی در سال جاری رقم بخورد.
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