رقابت 8 تیم برای صعود به لیگ برتر در اراک آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها با حضور 8 تیم در دو گروه پیگیری می شود که گروه بندی این مسابقات به شرح زیر است :

* گروهA : هیئت شنای تهران، شهرداری اصفهان،نفت و گاز آقا جاری و آلومینیوم اراک

* گروهB : هیئت شنای مرکزی، هیئت شنای لرستان، هیئت شنای هرمزگان وکیاتل تهران



امروز و در آغاز این رقابتها 4 دیدار از دورنخست این رقابتها برگزارشد که طی آن این نتایج به دست آمد:

آلومینیوم اراک 5 - هیئت شنای تهران 12

نفت و گاز آقاجاری13- شهرداری اصفهان 5

کیاتل تهران16 - هیئت شنای مرکزی 6

هیئت شنای هرمزگان7 - لرستان 12



دور دوم ازمرحله مقدماتی این مسابقات امشب با برگزاری 4 دیداربه پایان می رسد. تیمهای اول ودوم این رقابتها به مسابقات لیگ برتردر سال87 صعود خواهند کرد. سال گذشته تیمهای آذربایجان شرقی، کرج ، مرکزی به مقام های اول تا سوم این رقابتها دست یافتند .



چهارمین دوره مسابقات دسته اول واترپلو باشگاه های کشور-زیر گروه لیگ برتر- سه شنبه شب با معرفی تیمهای برتر به پایان می رسد.