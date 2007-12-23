  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ دی ۱۳۸۶، ۲۰:۳۷

/لیگ دسته اول واترپلو/

رقابت 8 تیم برای صعود به لیگ برتر در اراک آغاز شد

رقابت 8 تیم برای صعود به لیگ برتر در اراک آغاز شد

رقابتهای واترپلو دسته اول باشگاه های کشور از امروز با حضور 8 تیم و در دو گروه مقدماتی در استخر ماشین سازی شهر اراک آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها با حضور 8 تیم در دو گروه پیگیری می شود که گروه بندی این مسابقات به شرح زیر است :

* گروهA : هیئت شنای تهران، شهرداری اصفهان،نفت و گاز آقا جاری و آلومینیوم اراک
* گروهB : هیئت شنای مرکزی، هیئت شنای لرستان، هیئت شنای هرمزگان وکیاتل تهران

امروز و در آغاز این رقابتها 4 دیدار از دورنخست این رقابتها برگزارشد که طی آن این نتایج به دست آمد:
آلومینیوم اراک 5 - هیئت شنای تهران 12
نفت و گاز آقاجاری13- شهرداری اصفهان 5
کیاتل تهران16 - هیئت شنای مرکزی 6
هیئت شنای هرمزگان7 - لرستان 12

دور دوم ازمرحله مقدماتی این مسابقات امشب با برگزاری 4 دیداربه پایان می رسد. تیمهای اول ودوم این رقابتها به مسابقات لیگ برتردر سال87 صعود خواهند کرد. سال گذشته تیمهای آذربایجان شرقی، کرج ، مرکزی به مقام های اول تا سوم این رقابتها دست یافتند .

چهارمین دوره مسابقات دسته اول واترپلو باشگاه های کشور-زیر گروه لیگ برتر- سه شنبه شب با معرفی تیمهای برتر به پایان می رسد.

کد مطلب 609968

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها