عملیات هوایی ارتش ترکیه علیه مواضع پ.ک.ک در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جبار یاور سخنگوی نیروهای امنیتی کردستان عراق به خبرگزاری آناتولی گفت: هواپیماهای ترکیه ابتدا پروازهای شناسایی در کوههای قندیل انجام دادند و سپس برخی از مواضع "پ.ک.ک" را مورد هدف قرار دادند.

وی درباره میزان خسارات و تلفات احتمالی این حملات ابراز بی اطلاعی کرد.

در روزهای اخیر پروازهای هواپیماهای ترکیه بر فراز مواضع حزب "پ.ک.ک" افزایش یافته است.

شب گذشته نیز ارتش ترکیه اعلام کرد که حمله هوایی تازه ای را به مواضع شورشیان "پ.ک.ک" در شمال عراق صورت داده است.