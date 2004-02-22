كميسيونر عالي سازمان ملل در امور حقوق بشر منصوب شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، پيش از اين "سرجيو ويرا دوملو" كه در حمله تروريستي تابستان گذشته در بغداد كشته شد، عهده دار اين سمت بود.

به گفته سخنگوي سازمان ملل، وي براي يك دوره 4 ساله منصوب شده و رييس دفتر حقوق بشر سازمان ملل محسوب مي شود.

"فرد اكهارد" سخنگوي سازمان ملل اعلام كرد خانم آربور از دادگاه كانادا بازنشست مي شود تا سمت جديد خود را به نحو بهتري انجام دهد.

لازم به ذكر است شوراي امنيت سازمان ملل در سال 1993 با ايجاد سمت "كميسيونرعالي حقوق بشر" خواستار بررسي دقيق تر فعاليت كشورهاي جهان در اين زمينه شد. "جوزه آيالو لوسه" وزير سابق امور خارجه اكوادور نخستين كسي بود كه اين شغل به وي سپرده شد. "مري رابينسون" رييس جمهور سابق ايرلند و "ويرا دوملو" نيز پس از وي به عنوان كميسيونر عالي به سازمان ملل خدمت كردند. اما دوملو به پيشنهاد عنان رياست هيئت سازمان ملل درعراق را نيز پذيرفت كه در اين كشور جان خود را از دست داد.