القاعده در حملات تروريستي در عراق دست دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويتر، دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا درتوقف كوتاه درفرودگاه ايرلند به خبرنگاران همراه خود گفت: به وضوح ديده مي شود كه اعضاي گروه القاعده در فعاليت هاي تروريستي درعراق شركت مي كنند.

بنابراين گزارش، وزير دفاع آمريكا كه درراه سفربه كشورهاي منطقه خليج فارس است، قصد دارد ازكويت ديدن كند.