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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۶:۲۲

وزير دفاع آمريكا :

القاعده در حملات تروريستي در عراق دست دارد

وزيردفاع آمريكا امروز يكشنبه اعضاي گروه القاعده را به دست داشتن درحملات تروريستي درعراق متهم كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويتر، دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا درتوقف كوتاه درفرودگاه ايرلند به خبرنگاران همراه خود گفت: به وضوح ديده مي شود كه اعضاي گروه القاعده در فعاليت هاي تروريستي درعراق شركت مي كنند.
بنابراين گزارش، وزير دفاع آمريكا كه درراه سفربه كشورهاي منطقه خليج فارس است، قصد دارد ازكويت ديدن كند.

کد مطلب 60999

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