دیدار حجت الاسلام ری شهری از بعثه حزب الله لبنان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، در ابتدای این دیدار شیخ یزبک ضمن خوش آمد گویی طی سخنانی از "ولایت" به عنوان پیوند دهنده قلوب شیعیان در اقصی نقاط جهان یاد کرد و گفت : سید حسن نصرالله رهبر قهرمان حزب الله یکی از ثمرات ولایت امام خمینی (رض) است و امروز در سایه ولایت امام خامنه ای است که مورد عنایت امام زمان (عج) قرار داریم.



وی افزود: ما بر عهدی که با امام خمینی (رض) بستیم ، وفادار خواهیم ماند و به حرکت اسلامی خود برای آماده سازی دولت حق جهانی ادامه خواهیم داد.



شیخ یزبک به دیدار خود با دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در چادرهای سرزمین منا اشاره کرد و گفت : من به ایشان گفتم ، این برای اولین بار بود که یک سخنرانی در سازمان ملل متحد با نام حضرت زهرا (س) شروع و با نام مبارک امام عصر(عج) خاتمه یافت و برای اولین بار بود که یک رئیس جمهور از ایران اسلامی به حج دعوت می شود و این هر دو به نام شما ثبت شده است.



وی نقش نماینده ولی فقیه در امور حج و خدمت به اسلام و مکتب اهل بیت (ع) را ستود و تاکید کرد که شکست توطئه های آمریکا نتیجه صبر و استقامت ملت ایران بوده و از خداوند می خواهیم که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را همواره پیروز و سربلند گرداند.



سپس ری شهری طی سخنانی، حزب الله را نور چشم ملت ایران و نقطه امید و اتکاء بسیاری از مسلمانان جهان توصیف کرد و از خداوند متعال مسئلت کرد که حج گذاران حزب الله با قلبی نورانی تر از گذشته و عزمی راسخ تر به دوستان خود در لبنان ملحق شوند.



وی با استناد به آیات قران کریم و روایات مستند از معصومین (ع) ، بر ضرورت توجه به خدا و تداوم ذکر و یاد خدا در صحنه زندگی فردی و اجتماعی تاکید کرد و گفت : اهتمام به ذکر خدا در جامعه ، چیزی جز پاسداری و مقاومت برای تحقق ارزشهای دینی در جامعه نیست.



ری شهری از تلاش و جهاد جوانان پیرو اهل بیت (ع) در لبنان به عنوان نماد یک امت ذاکر یاد کرد و افزود: تا این توجه و مقاومت هست و تا رهبری بزرگ مردی چون سید حسن نصرالله بر حزب الله وجود دارد ، عنایت خدا نیز پیوسته شامل حزب الله خواهد بود.



سرپرست حجاج ایرانی تصریح کرد که نیروهای متدین حزب الله لبنان با مقاومت و پایمردی خود در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی ، در زمره یاوران پیشتاز حضرت ولی عصر (عج) خواهند بود.



دیدار ری شهری و هیئت همراه از بعثه حزب الله لبنان در پاسخ به دیدار شیخ یزبک و همراهانش از بعثه مقام معظم رهبری در قبل از ایام تشریق انجام شد.