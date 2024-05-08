  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۷:۴۷

مراسم تجلیل از اساتید دانشگاه در بوشهر برگزار شد

مراسم تجلیل از اساتید دانشگاه در بوشهر برگزار شد

بوشهر- مراسم تجلیل از اساتید دانشکده‌های امام خامنه‌ای و الزهرا دانشگاه فنی و حرفه‌ای در بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای بوشهر سه‌شنبه‌شب در آئین بزرگداشت روز استاد و مقام شهید مطهری گفت: کارآفرینی از مهم‌ترین اهداف دانشگاه فنی و حرفه‌ای است.

احسان بهمیاری گفت: تربیت نیروی انسانی با مهارت کافی برای اشتغال‌زایی و کارآفرینی در جامعه یکی از مهمترین اهداف دانشگاه فنی و حرفه ای محسوب می‌شود.

رئیس واحد استانی دانشگاه فنی و حرفه ای بوشهر با اشاره به نقش مهم و مؤثر دانشگاه فنی و حرفه ای در رشد و توسعه علمی و صنعتی جامعه و آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآفرین اضافه کرد: دانشگاه فنی و حرفه‌ای بزرگترین دانشگاه دولتی متولی در زمینه آموزش‌های عالی فنی و حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: این دانشگاه با آموزش و تربیت نیروهای ماهر، متخصص و کارآفرین تلاش می‌کند با تعامل و برنامه‌ریزی‌های مناسب و دقیق با مراکز علمی و صنعتی و بخش‌های دولتی و غیردولتی زمینه لازم برای کسب مهارت‌ها و تخصص‌های مورد نیاز جامعه و ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای جوانان این مرز و بوم را فراهم کند و آن‌ها را در رأس برنامه‌ها و اولویت‌های خود قرار دهد.

 بهمیاری با اشاره به وضعیت مطلوب اشتغال دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای و طرح تاد به عنوان حلقه شروع همکاری دانشگاه با صنعت گفت: طرح تاد در دانشگاه فنی و حرفه‌ای طراحی شده است و صنایع باید دانشگاه فنی و حرفه ای را حامی خود بدانند.

رئیس واحد استانی دانشگاه فنی و حرفه ای بوشهر با اشاره به دانشگاه بعنوان بستر فرهنگ سازی تصریح کرد: مسئله فرهنگ باید در دانشگاه و کلاس‌های درس توسط استادان جدی گرفته شود.

بهمیاری اضافه کرد: کار دانشگاه صرفاً تولید علم نیست. دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی است. اگر نیروی انسانی خوب تربیت شود قطعاً آن انسان علم خوب می‌تواند تولید کند.

کد مطلب 6099972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها