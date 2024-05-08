مراسم تجلیل از اساتید دانشگاه در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای بوشهر سه‌شنبه‌شب در آئین بزرگداشت روز استاد و مقام شهید مطهری گفت: کارآفرینی از مهم‌ترین اهداف دانشگاه فنی و حرفه‌ای است.

احسان بهمیاری گفت: تربیت نیروی انسانی با مهارت کافی برای اشتغال‌زایی و کارآفرینی در جامعه یکی از مهمترین اهداف دانشگاه فنی و حرفه ای محسوب می‌شود.

رئیس واحد استانی دانشگاه فنی و حرفه ای بوشهر با اشاره به نقش مهم و مؤثر دانشگاه فنی و حرفه ای در رشد و توسعه علمی و صنعتی جامعه و آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآفرین اضافه کرد: دانشگاه فنی و حرفه‌ای بزرگترین دانشگاه دولتی متولی در زمینه آموزش‌های عالی فنی و حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: این دانشگاه با آموزش و تربیت نیروهای ماهر، متخصص و کارآفرین تلاش می‌کند با تعامل و برنامه‌ریزی‌های مناسب و دقیق با مراکز علمی و صنعتی و بخش‌های دولتی و غیردولتی زمینه لازم برای کسب مهارت‌ها و تخصص‌های مورد نیاز جامعه و ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای جوانان این مرز و بوم را فراهم کند و آن‌ها را در رأس برنامه‌ها و اولویت‌های خود قرار دهد.

بهمیاری با اشاره به وضعیت مطلوب اشتغال دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای و طرح تاد به عنوان حلقه شروع همکاری دانشگاه با صنعت گفت: طرح تاد در دانشگاه فنی و حرفه‌ای طراحی شده است و صنایع باید دانشگاه فنی و حرفه ای را حامی خود بدانند.

رئیس واحد استانی دانشگاه فنی و حرفه ای بوشهر با اشاره به دانشگاه بعنوان بستر فرهنگ سازی تصریح کرد: مسئله فرهنگ باید در دانشگاه و کلاس‌های درس توسط استادان جدی گرفته شود.

بهمیاری اضافه کرد: کار دانشگاه صرفاً تولید علم نیست. دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی است. اگر نیروی انسانی خوب تربیت شود قطعاً آن انسان علم خوب می‌تواند تولید کند.