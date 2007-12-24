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۳ دی ۱۳۸۶، ۷:۳۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدار پاس و پرسپولیس در جام حذفی و انجام هفته هجدهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور از اهم رویدادهای ورزش امروز ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه سوم دی ماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با سیزدهم ذیحجه سال 1428 هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم دسامبر سال 2007 میلادی.

- هفته هجدهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* ذوب آهن اصفهان - مهرام تهران
* کاوه تهران - بیم مازندران
* دانشگاه آزاد - صباباتری
* هیئت بسکتبال شهر کرد - آرارات تهران
* شهرداری گرگان - پتروشیمی بندر امام
* گل گهر سیرجان - پردیس متخد قزوین

- مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:
* پاس همدان - پرسپولیس تهران، ورزشگاه قدس همدان

- ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون کاراته امروز به پایان می رسد.

کد مطلب 610007

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