تقویم ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه سوم دی ماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با سیزدهم ذیحجه سال 1428 هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم دسامبر سال 2007 میلادی.

- هفته هجدهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* ذوب آهن اصفهان - مهرام تهران

* کاوه تهران - بیم مازندران

* دانشگاه آزاد - صباباتری

* هیئت بسکتبال شهر کرد - آرارات تهران

* شهرداری گرگان - پتروشیمی بندر امام

* گل گهر سیرجان - پردیس متخد قزوین

- مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:

* پاس همدان - پرسپولیس تهران، ورزشگاه قدس همدان

- ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون کاراته امروز به پایان می رسد.