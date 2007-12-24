تقویم ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه سوم دی ماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با سیزدهم ذیحجه سال 1428 هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم دسامبر سال 2007 میلادی.
- هفته هجدهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* ذوب آهن اصفهان - مهرام تهران
* کاوه تهران - بیم مازندران
* دانشگاه آزاد - صباباتری
* هیئت بسکتبال شهر کرد - آرارات تهران
* شهرداری گرگان - پتروشیمی بندر امام
* گل گهر سیرجان - پردیس متخد قزوین
- مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:
* پاس همدان - پرسپولیس تهران، ورزشگاه قدس همدان
- ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون کاراته امروز به پایان می رسد.
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