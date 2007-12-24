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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۰۷

نیاز 800 میلیون تومانی برای تامین سرانه مطلوب کتابخانه دانشگاه مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه مازندران گفت: برای رسیدن به سرانه مطلوب کتابخانه دانشگاه مازندران به 800 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم علیزاده افروزی شامگاه یکشنبه در جلسه پیگیری مصوبات دولت به مازندران در محل استانداری افزود: سال گذشته 350 میلیون تومان اعتبار برای تجهیز کتابخانه و سیستم رایانه ای دانشگاه هزینه شده است.

وی خاطر نشان کرد: ساختمان کتابخانه دانشگاه مازندران جامع است و این فضای کتابخانه ای می تواند قطب منطقه ای کتابخانه ای شمال کشور شود.

رئیس دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه برای رسیدن به سرانه مطلوب نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی تعداد نیروی انسانی کتابخانه دانشگاه مازندران از 18 به 42 نفر در سال آینده افزایش یابد، تصریح کرد: با جدب اعتبار 350 میلیون تومانی بخش تامین کتابخانه دانشگاه مازندران راه اندازی شده است.

علیزاده افروزی با بیان اینکه تدوین سند پراکندگی دانشگاههای استان یک ضرورت در توسعه علمی استان محسوب می شود، یادآور شد: ایجاد پارک فناوری و شهرک تحقیقاتی در استان ضروری است.

وی یادآور شد: در صورت فراهم شدن زمین دانشکده دامپزشکی به زودی در دانشگاه مازندران راه اندازی می شود.

کد مطلب 610018

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