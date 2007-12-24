عملیات اجرایی مرکز تحقیقات پرنده شناسی کشور در مازندران آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول علی اشرفی پور شامگاه یکشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر دولت به استان در حوزه محیط زیست در محل استانداری افزود: مطالعات تفضیلی پناهگاه حیات وحش میانکاله صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: بخشی از اراضی بندر شهید هاشمی نژاد بهشهر برای ایجاد مرکز آموزشی و پژوهشی محیط زیست استان در نظر گرفته شد.

مدیر کل محیط زیست مازندران با اشاره به اینکه مطالعات اکوتوریسم البرز مرکزی و شمالی ترسیم شده است، تصریح کرد: با تخصیص اعتبار 83 میلیون تومانی به زودی مرکز تحقیقات پرنده شناسی کشور در فریدونکنار آغاز می شود.

علی اشرفی پور با بیان اینکه تاکنون 184 میلیون تومان اعتبار برای تجهیز مرکز آزمایشگاهی تحقیقات زیست محیطی استان هزینه شده است، یادآور شد: 510 میلیون تومان اعتبار باقی مانده در طول سالهای برنامه چهارم توسعه به این مرکز اختصاص خواهد یافت.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام این مهم که 20 مورد طرح پژوهشی برای تامین اعتبار طرح های پژوهشی زیست محیطی استان به شورای تحقیقاتی سازمان ارسال شد، بیان داشت: تاکنون 75 میلیون تومان اعتبار برای امر پژوهش به استان اختصاص یافت.

مدیر کل محیط زیست مازندران خاطر نشان کرد: برای مقابله و پیشگیری آنفلونزای فوق حاد پرندگان در استان و تجهیز عوامل زیست محیطی به تجهیزات ایمنی بهداشتی از قبیل سمپاش، موتورسیکلت، جلیقه نجات 113 میلیون تومان اعتبار تخصیص یافت.

وی در پایان از اجرای طرح جنگلکاری در سطح 8 هکتار از اراضی سمسکنده ساری در سال جاری خبر داد.