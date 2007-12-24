ظرفیت تولید سیمان مازندران به 54 هزار تن افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات سیمان استان در محل استانداری افزود: ظرفیت ماهانه مصرف سیمان در استان 30 هزار تن است.

وی خاطر نشان کرد: 74 درصد سیمان استان صرف اجرای پروژه های مردمی، 5/13 درصد سیمان بران و 5/12 درصد سهم طرح های عمرانی استان می شود.

معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه تامین سیمان مورد نیاز استان راهکاری مناسبی را می طلبد، تصریح کرد: با این روند تخصیص سیمان به بخش های مختلف ماهانه 120 و سالانه هزار و 440 میلیارد تومان طرح عمرانی باید اجرا شود.

هاشمی حیدری با بیان اینکه کنترل مصرف سیمان در بازار با جدیت صورت نمی گیرد، یادآور شد: مجموع اعتبارات عمرانی پارسال استان 500 میلیارد تومان بوده است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش با بیان این مهم که با مصرف مصالح ساختمانی سرانه طرحهای عمرانی باید سالانه یک میلیون و 280 هزار متر مکعب افزایش یابد، خاطر نشان کرد: یک چهارم طرح های عمرانی استان در بخش های آموزشی است.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران نیز در سخنانی با اشاره به افتتاح 16 سالن ورزشی خواهران تا پایان امسال در استان عمده معضل پروژه های عمرانی را در بخش ورزش کمبود سیمان عنوان کرد.

نصرالله پریچهره افزود: 79 طرح و پروژه ورزشی طی یک تا سه سال آینده در استان بهره برداری خواهد شد.

وی یادآور شد: ظرفیت اختصاص سیمان به پروژه های تربیت بدنی استان از سوی دولت هزار تن و میزان کل مصرف سیمان استان در این بخش تا اتمام 79 پروژه 17 هزار و 717 تن برآورد شده است.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران در پایان اذعان داشت: برای کاهش این معضل باید مصرف کننده اصلی سیمان نسبت به تهیه سیمان مصرفی خود کلان نگری کند.